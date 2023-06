L’Asl sannita, con Auser Filo d’Argento per le persone della terza età “Sannio e Irpinia -Terre di volontari e di emozioni”, corso di informatica digitale

Domani, 15 giugno 2023, presso l’Oratorio di quartiere Pacevecchia, via Cristoforo Ricci, alle ore 9,30, Auser Filo d’Argento, nell’ambito del Progetto “Sannio e Irpinia -Terre di volontari e di emozioni”, finanziato dalla Regione Campania, terrà, insieme all’Asl Benevento, un corso di formazione informatica e digitale, riservato ad over 65, gratuito e aperto a tutti. Questo appuntamento, il terzo di un fitto calendario di eventi, si incentrerà sull’utilizzo del Portale del Cittadino, il nuovo sito dell’Asl attraverso il quale è possibile ottenere informazioni utili per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie.

La presidente dell'Auser BN, dott.ssa Lucia De Francesco, accoglierà i partecipanti e presenterà l’evento.

Il direttore generale dell’Asl, Dott. Gennaro Volpe, sempre sensibile ed aperto al sociale e alle collaborazioni con il terzo settore, aprirà i lavori. Lo specialista della comunicazione istituzionale dell’Asl, presenterà il Portale del cittadino con le necessarie simulazioni per l’accesso attraverso una modalità elastica ed interattiva.