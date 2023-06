Cimitero Benevento, prorogato termine per le esumazioni e le estumulazioni Le modalità per le autorizzazioni necessarie alle operazioni

Con ordinanza sindacale è stata disposta la proroga al 31 luglio 2023 delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie. I cittadini interessati possono prendere contatto con l'Ufficio Servizi cimiteriali a via del Pomerio (Palazzo ex Impregilo) per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

L'ordinanza dispone, altresì, che in caso di scadenza degli atti di concessione si procederà d'ufficio alle operazioni cimiteriali, previo avviso pubblico in cui sarà data comunicazione del giorno previsto per l'esumazione o estumulazione. I resti ossei rinvenuti saranno riposti in apposite cassette e conservati nell'ossario comunale. Qualora i parenti richiedessero la concessione delle cellette ossario o l'acquisto di cassette di zinco, gli oneri sarebbero a loro carico.