Benevento. Predisposto il Piano traffico per la festa del Sacro Cuore Divieti di sosta e strade chiuse nei giorni 16, 17 e 18 giugno al quartiere Mellusi

L'assessore al Traffico Attilio Cappa rende noto che è stato predisposta l'ordinanza che disciplina la circolazione stradale in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, nei giorni 16, 17 e 18 giugno.

In particolare, con specifica ordinanza sono state disposte le seguenti misure:

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 dal 16 al 18 giugno 2023 chiusura al traffico veicolare di via Meomartini, nel tratto compreso tratto dall'incrocio con via Marco da Benevento a quello con via Bucciano; di viale Mellusi, nel tratto tra l'incrocio con via Meomartini e quello con via La Salle; di via Pietro Nenni nel tratto da piazza Meomartini all'ingresso del parcheggio Oviesse; di piazza Meomartini.

per il passaggio della Processione con l'effigie del Sacro Cuore (17 giugno 2023 con inizio in programma dalle ore 18:00), chiusura al traffico veicolare delle seguenti strade cittadine: via Meomartini, via Bucciano, via Jacopo da Benevento, via Cupa dell'Angelo, via Nenni, via Vetrone, via Vanvitelli, viale Mellusi.

dalle ore 8:00 del 16 giugno e fino alla conclusione della festa (18 giugno), è istituito il divieto di sosta con tabellina 'Rimozione coatta' in via Meomartini dall'incrocio con via Marco da Benevento all'incrocio con via Bucciano; in viale Mellusi nel tratto compreso tra l'incrocio con via Meomartini e quello con via La Salle; in via Nenni all'altezza dell'ingresso del punto vendita Oviesse; in piazza Meomartini.

L'ordinanza ingiunge anche che siano sempre lasciati liberi, per tutta la durata della manifestazione, gli accessi alla Clinica Santa Rita.

Il documento specifica che dalle misure descritte sono esclusi i residenti nelle zone interessate, i mezzi di servizio, soccorso e d'emergenza e quelli muniti di contrassegno disabili.

