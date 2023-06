Patrizia Sannino Garante dei diritti dei detenuti della provincia di Benevento Criminologa e vicepresidente dell’associazione “Carcere Vivo” dei Volontari Vincenziani di Napoli

E’ Patrizia Sannino la Garante dei diritti delle Persone detenute e private della libertà personale per la Provincia di Benevento.

La nomina è stata firmata dal presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a conclusione di una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione della personalità cui affidare l’incarico dopo che, con la facoltà prevista dalla legislazione vigente in materia, il Consiglio Provinciale con voto unanime ne ha istituito la figura.

La dottoressa Sannino, vicepresidente dell’associazione “Carcere Vivo” dei Volontari Vincenziani di Napoli, criminologa, è stata prescelta tra gli altri Candidati per la sua notevole e consolidata esperienza maturata sullo specifico campo, peraltro con collaborazione del Garante dei Detenuti per la Provincia di Caserta, e per il suo corposo bagaglio culturale e scientifico. Il presidente Lombardi ha quindi disposto che dell’avvenuta nomina a Garante, che peraltro è un incarico che si svolge a titolo gratuito, sia data formale comunicazione alle Autorità, alla Direzione degli Istituti di pena, ai Sindaci e ai Consiglieri provinciali.