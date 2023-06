Fai... un salto in Campania: ecco Giardini segreti La seconda edizione della manifestazione a Benevento

Dopo il grande successo della prima edizione torna nella città di Benevento l’appuntamento con “FAI un salto in Campania – Giardini Segreti”, occasione per "scoprire angoli verdi della città meno noti oppure, come in questo caso, per poter ammirare noti tesori beneventani da una diversa angolazione. Il format - spiegano i promotori - “FAI un salto in Campania” nasce dal desiderio, nel periodo di pandemia e restrizioni, di condurre virtualmente i visitatori alla scoperta delle meraviglie campane: la collaborazione che nasce, solida e creativa, permette successivamente di portare dal vivo questa interessante rubrica. Dapprima “Giardini Segreti” nel 2022, appuntamento in cui il FAI Giovani Benevento ha permesso ai visitatori di ammirare i giardini “segreti” della Rocca dei Rettori; quindi quest’anno “Meraviglie Nascoste”, altro tema di successo per il quale a Benevento è stata possibile l’apertura della chiesa di San Domenico".

Quest’anno vedrà protagonista il "chiostro di Santa Sofia, vera e propria punta di diamante del patrimonio storico e artistico cittadino, patrimonio dell’UNESCO dal 2011 nell’ambito del sito seriale “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere”.

L’evento si terrà in data 24 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, con possibilità di visite accompagnate dai volontari FAI e dal personale della Sannio Europa: occasione nella quale sarà possibile ammirare il chiostro non solo per le sue preziosità storico-artistiche, ma anche per porre l’accento sulla sua ricchezza in quanto “giardino” e sugli aspetti più vicini al mondo naturale: la vegetazione, la “foresta” di colonne, le ricchissime decorazioni floreali dei capitelli e dei pulvini.