Asl Bn. Parte il I Corso di formazione Regionale per la qualifica di Micologo Per i sanitari addetti alle funzioni di riconoscimento e controllo sanitario dei funghi

Parte il 19 giugno prossimo presso il polo Formativo dell’Asl BN, il corso di durata biennale per operatori sanitari addetti alle funzioni di riconoscimento e controllo sanitario dei funghi freschi e conservati, in commercio o raccolti per autoconsumo.

I professionisti sanitari così formati, svolgeranno nell’ambito dell’Ispettorato Micologico, anche attività di supporto agli Ospedali ed ai Centri Antiveleni, in caso di sospetta intossicazione da funghi.



L’Ispettorato Micologico è un servizio volto a tutelare la salute e la sicurezza della comunità dai rischi connessi al consumo di funghi. Con D.G.R.C. 587/2018 la Regione Campania ha istituito la Rete Regionale degli Ispettorati Micologici (R.R.I.M.) ed ha individuato l’Ispettorato dell’Asl BN nodo centrale (HUB) della Rete e Laboratorio di II livello di riferimento regionale, con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione delle intossicazioni da funghi.



“Gli organici degli Ispettorati micologici delle AA.SS.LL. della Campania, insufficienti a causa dei pensionamenti dei micologi, devono essere implementati e rafforzati - dichiara il DG dell’ASL BN, Gennaro Volpe - pertanto, abbiamo raccolto con favore, la scelta della Regione Campania di organizzare il corso di formazione per la qualifica di Micologi, disciplinato dal Decreto 686/96 del Ministero della Sanità, presso il nostro Ispettorato sede dell’HUB di Rete, così da contribuire efficacemente al potenziamento dell’attività di sicurezza e di tutela della salute pubblica”



ll corso per il conseguimento dell’attestato di Micologo (D.M. 686/96) è destinato al personale sanitario dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania e sarà svolto dall’HUB di Rete dell’ASL BN, in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola di Trento; avrà durata biennale, 2023-24, e sarà sviluppato in due moduli formativi.