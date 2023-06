Giornata mondiale del donatore di sangue. Il valore del volontariato aziendale Comitato Croce Rossa di Benevento. I dipendenti di tre aziende sannite hanno donato il sangue

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento, insieme a Texi, Matter e Grafiche Iuorio, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue, ha concretizzato la donazione di sangue da parte di oltre 20 dipendenti. Da diversi anni, infatti, la Croce Rossa di Benevento collabora con alcune realtà aziendali del territorio in un progetto di Volontariato Aziendale.

Il progetto favorisce la collaborazione della CRI con le aziende al fine di promuovere la cultura della donazione di sangue ed incentivare il dono. Durante l’anno, volontari e dipendenti si incontrano per condividere il valore della donazione ed organizzare iniziative per sensibilizzare altre persone. Con il Volontariato d’Impresa, l’azienda incoraggia, supporta e organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale, sostenendo enti no profit. “Siamo felici di poter collaborare con le aziende sannite per promuovere la donazione del sangue.

La Campania è, infatti, tra le regioni con il minor numero di donatori in Italia” ha dichiarato Giovanni De Michele, Presidente del Comitato CRI di Benevento. Dal canto suo, Alberto Orlacchio, CEO di Texi ed animatore dell’iniziativa così ha commentato: “In un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, il volontariato aziendale rappresenta un’ottima opportunità di stringere alleanze con gli enti del terzo settore, finalizzate alla reciproca crescita”. Referente per l’iniziativa Avv. Stefano Tangredi Presidente CRI Campania