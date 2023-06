Servizio 118. Il dg Asl, Volpe rassicura e smorza polemiche: sarà potenziato Il direttore generale dell'Asl Benevento ai cittadini: siate sereni. Il servizio resterà eccellente

“Faccio un appello a tutti, a cittadini, istituzioni e sindacati: per il servizio del 118 ci sarà un potenziamento, investiremo di più. Ci saranno più mezzi di soccorso”.

Sono queste le parole del direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe che smorza le polemiche sulla demedicalizzazione delle ambulanze in zone ritenute difficili da raggiungere e lontane dagli ospedali: “Il servizio sarà potenziato – ha più volte rimarcato - come prevedono le linee guida nazionali e non c'è nessun problema economico”.

Il numero uno dell'azienda sanitaria è sereno e vuole rassicurare in primis i cittadini dopo un “consueto e cordiale” incontro con il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano.

“Al Prefetto, durante il consueto incontro mensile ho parlato anche del 118 e dell'organizzazione. Ho illustrato una prima versione dell'organizzazione che sarà poi presentata alla conferenza dei sindaci prossimamente” ha poi spiegato il dottore Volpe.

“Basta polemiche. Servono solo ad agitare le persone senza motivo – ha poi rimarcato il direttore generale Asl di Benevento -. Abbiamo dato dimostrazione, specialmente in un periodo difficile come quello della pandemia Covid, di saper dare un'ottima assistenza territoriale e per questo chiedo a tutti un attimo di tranquillità. Non pensare ai propri orticelli. Pensare ad un'assistenza che sarà potenziata e sarà sempre più valida”.

E sulla carenza dei medici sulle ambulanze: “Riguarda tutta Italia e non certo solo all'Asl di Benevento. Cercheremo, nonostante la carenza di medici di fare qualcosa in più per la nostra provincia. Stiamo lavorando in questa ottica”.

Ai cittadini del Fortore dice: “state sereni. Fino ad oggi il servizio 118 in quella zona è stato eccellente e continuerà ad esserlo rispettando come sempre le linee guida che il ministero detta”.

Ora, dunque, non resta che attendere la conferenza dei sindaci ai quali sarà illustrato il nuovo piano per le emergenze sanitarie.