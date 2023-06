Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: patto Camera commercio e Inail Con l'obiettivo di ridurre gli eventi infortunistici e le malattie professionali

Un importante protocollo di intesa tra Inail - Direzione territoriale Avellino – Benevento e l’ente camerale sarà sottoscritto a Benevento. I due Enti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno infatti deciso di

avviare una collaborazione strutturata e permanente per sviluppare iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’intento è di cercare di ridurre gli eventi infortunistici e le malattie professionali, sia favorendo il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia valorizzando la rete delle interazioni tra l’Inail e il sistema camerale.

L’accordo prevede di individuare e sistematizzare le esperienze ed i progetti territoriali e di settore che l’Istituto e il sistema camerale hanno avviato su tematiche innovative e a rilevante valenza applicativa; di promuovere la diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche individuate a seguito dell'attività di analisi e valutazione effettuata anche mediante la realizzazione congiunta di appositi concorsi.

Saranno inoltre favoriti, per sviluppare comuni strategie a tutela della salute e sicurezza degli studenti durante la loro esperienza formativa in azienda, gli incontri ed i confronti tra Inail, Camera di Commercio Irpinia Sannio ed i tutor delle scuole impegnate nei percorsi di orientamento presso le imprese iscritte alla Camera di Commercio Irpinia Sannio.