Rione Ferrovia: intervento per 80 famiglie nel quartiere colpito dall'alluvione Cerimonia per il via alla riqualificazione dell'area di via Nuzzolo. Mastella: un quartiere moderno

"Una riqualificazione globale capace di rendere questo un quartiere europeo". Clemente Mastella indica la strada per il Rione Ferrovia dove, ieri sera, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per la riqualificazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di via Cosimo Nuzzolo.

Un intervento di ben dieci milioni di euro, reso possibile da un finanziamento collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Si tratta - ha spiegato il sindaco - del primo intervento in Campania che riguarda i privati e che si concluderà entro il 2024. Dieci milioni di euro che siamo stati bravi ad intercettare e che restituiranno una abitazione idonea ad 80 famiglie. Creeremo un complesso moderno, antisismico sulla scia dei quartieri europei con tanta cura del verde e per la socialità. Ho sempre voluto abbattere le diseguaglianze e questo intervento va in questa direzione.

Inoltre - annuncia - da lunedì prenderanno il via i lavori per la nuova stazione centrale, trenta milioni per riqualificarla. Benevento - conclude - è la prima città d'Italia per fondi ottenuti con il Pnrr, rispetto al numero di abitanti".

"Il progetto - ha chiarito l'assessore alle politiche abitative Molly Chiusolo - è risultata undicesima su 159 proposte. Questo è un giorno importante e simbolico per un intervento di riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale che avevano grande necessità di manutenzione, tanto da richiederla ormai costantemente. Inoltre perche questo quartiere è tra i più danneggiati dall'alluvione del 2015 e ai sopralluoghi per scegliere gli immobili da riqualificare siamo rimasti colpiti perché qui ci sono ancora i segni del fango.

Siamo quindi particolarmente soddisfatti - ha concluso - nel presentare questo intervento che sarà un fiore all'occhiello della nostra città".

Si dice soddisfatto anche l'assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello.

"Vogliamo letteralmente cambiare questo quartiere non solo efficientando energeticamente i quattro fabbricati e adeguandoli dal punto di vista sismico ma dando anche una nuova immagine e una nuova socialità: saranno ampliati gli spazi verdi e creato un collegamento a via Grimoldo Re, cioè agli spazi gioco e fitness. Insieme ai lavori per la nuova stazione e il vicino terminal bus si creerà una totale riqualificazione per il quartiere".