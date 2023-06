Sigari cubani, rum e non solo: il "Tabacchicco" punta sull'eccellenza La storica attività rilevata da Giovanni D'Addona scommette sul "Cigar Corner" e sulla qualità

Il paradiso del sigaro. Dopo il restyling e l'ampliamento può essere definito così il “Tabacchicco” di Giovanni D'Addona, che si arricchisce di una splendida sala ad hoc: la “Cigar Corner” che sarà inaugurata martedì 20 Giugno, con un evento che partirà alle 8 e 30 e proseguirà fino alle 20.

Un'attività storica di Benevento, nata il 1 Giugno del 1935 in pieno centro città: Corso Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo e a poca distanza dalla Stazione Ferroviaria.

Un'attività che tenta subito di diversificare la propria offerta: si presume sia uno dei primi esercizi a vendere sigari cubani, intorno al 1990. Nel 2022 il rilancio con Giovanni D'Addona che ne rileva la gestione e punta forte su pipe e in particolare sui sigari.



Ed ora l'ultimo importante investimento: dopo un'anno di attività ecco la “Cigar Corner” con un tocco vintage nell'arredamento e importantissime marche di sigari cubani e non, tra i materiali più pregiati in commercio, assieme anche a liquori rinomati e vini di pregio provenienti dal Sannio e non solo. Per i più golosi e magari per accompagnare un buon bicchiere di rum, al Tabacchico di Giovanni D'Addona e in particolare nel "Cigar Corner" c'è la possibilità di trovare l'ottima cioccolata Venchi.



Un punto d'eccellenza che può essere un riferimento ideale in caso di feste ed eventi per allestire angoli dedicati a sigari e rum, ad esempio o per stupire chi ama e apprezza i tabacchi lavorati senza l'esigenza di rivolgersi al web e ai rischi relativi. Insomma una nuova eccellenza in città dove trovare prodotti d'eccezione e di pregio e la massima assistenza e cortesia.