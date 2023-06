Via il cantiere alla stazione centrale. Mastella: opera storica Il sindaco ha fatto visita al cantiere che si sta allestendo

“Non potevo far mancare il mio benvenuto e l'augurio di buon lavoro a tutte le maestranze per un'opera di portata storica per la città”. Il sindaco Clemente Mastella questa mattina ha fatto visita al cantiere della Stazione Centrale di Benevento.

Un intervento imponete per 30 milioni di euro con le risorse del Pnrr.

Lavori che interesseranno prima l'immobile e l'infrastruttura ferroviaria, poi l'area antistante modificando il disegno attuale per creare anche una circolazione più agevole.

“La fine di questo intervento, secondo quanto imposto dal Pnrr, è prevista per il 2026 – ribadisce il primo cittadino -. Sono soddisfatto – aggiunge – di aver assolto a questo impegno preso con la città e realizzato di intesa con Rfi”.

E sull'intervento che sarà arricchito dal punto di vista artistico da un'opera del maestro Mimmo Paladino prosegue: un'opera completamente nuova che renderà la zona più funzionale e la stazione più sicura dal punto di vista sismico. Come richiesto dalla Soprintendenza, però, sarà conservato il disegno di pregio dell'edificio.

Benevento sarà dunque uno dei principali poli dell'Alta Velocità nel Sud: snodo strategico sulla dorsale tra Napoli e Bari. “Un passo decisivo per spezzare la catena dell'isolamento infrastrutturale” commenta ancora Mastella che fa appello anche ai cittadini: “Ci sarà qualche sacrificio da sopportare durante i lavori ma sarà ampiamente ripagato dal risultato”.