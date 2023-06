Modifiche codice appalti, Ferraro: anticipiamo criticità per evitare contenziosi Alla Rocca dei Rettori il confronto di Ance tra amministrazioni, imprese e ordini professionali

Un confronto tra imprese e amministrazioni per evitare l’insorgere di possibili contenziosi in vista dell'entrata in vigore delle modifiche al codice degli appalti. E' l'obiettivo dell'evento organizzato da ANCE Benevento in collaborazione con Confindustria Benevento e Provincia di Benevento e in programma questo pomeriggio alla Rocca dei Rettori.

“Abbiamo una grande responsabilità – ha spiegato Mario Ferraro presidente di ANCE Benevento– spendere nei tempi richiesti le risorse a disposizione.

Per farlo ci occorrono gli strumenti giusti e la riforma del codice degli appalti può certamente rappresentare una prima risposta. Il nostro obiettivo è quello di essere in grado di anticipare ed evitare le criticità che potrebbero derivare da paradigmi rinnovati e per fare ciò abbiamo ritenuto opportuno mettere i diversi attori coinvolti in questo percorso, allo stesso tavolo di confronto. In più abbiamo anche dato vita ad uno sportello che offre consulenza legale al fine di evitare l’insorgere di frizioni guardando prioritariamente al risultato. Il nuovo codice degli appalti mette in campo le precondizioni affinchè si possa lavorare con celerità partendo dalla semplificazione delle procedure.

Basti pensare che ad oggi occorrono 16 anni per realizzare un’opera pubblica sopra i 100 milioni di euro e circa 5 per quelle meno complesse. Il nuovo codice degli appalti avrà un impatto significativo in Campania in quanto gli appalti fino a 5 milioni, ossia quelli che subiranno le maggiori semplificazioni, rappresentano il 98% del mercato.

Insomma si mira a raggiungere un vero e proprio patto di fiducia tra pubblica amministrazione ed imprese che avrà come obiettivo finale la realizzazione di opere in tempi rapidi più vicino a quelli degli altri partner europei.

In questo percorso ANCE Benevento si candida a divenire un laboratorio per stazioni appaltanti ed imprese per un nuovo confronto sui lavori pubblici trasparente ed efficiente.

L’incontro odierno rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che ci vedrà presenti nelle varie macroaree della provincia attraverso focus itineranti al fine di sensibilizzare e aggiornare gli interlocutori di riferimento sulle novità che riguardano gli appalti”

A portare i saluti Nino Lombardi - Presidente Provincia di Benevento e Mario Pasquariello – Assessore ai Lavori Pubblici - Comune di Benevento. Gli interventi sono stati affidati a Ivan Verlingieri – Presidente Ordine Ingegneri, Diodoro Tommaselli – Presidente Ordine degli Architetti, Giampaolo Biele – Presidente Collegio Geometri, Prof. Nicola Fontana – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia Unisannio – dipartimento Ingegneria Unisannio.

Nell’occasione è stato approfondito, grazie all’intervento dell’avv. Oreste di Giacomo il ruolo di dello sportello legale presente in ANCE Benevento in grado di fornire consulenza specialistica sulla materia.