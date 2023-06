Centri estivi, pubblicato l'elenco delle strutture convenzionate con il Comune Presso questi centri sarà possibile fare istanza per la fruizione del contributo economico

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato, alla sezione Sostegno sociale del portale istituzionale dell'Ente (https://www.comune.benevento.it/portale/), l'elenco dei centri estivi-campi solari convenzionati con il Comune di Benevento. Esclusivamente con l'iscrizione presso queste strutture sarà possibile fare istanza per la fruizione del contributo economico messo a disposizione dal Comune di Benevento.

I centri estivi-campi solari convenzionati sono: Asd Star Games in via Santa Colomba-Via Cosentini (minori 3-14 anni), coop sociale Bartolo Longo in via Romoaldo II-Colonia Elioterapica (minori 3-14 anni e 3-17 anni disabili Legge 104/92), Us Rugby Benevento Asd in via Dorso (minori 3-14 anni), Congregazione Suore Terziarie Francescane Immacolatine in via Meomartini (minori 3 -6 anni), Associazione Ludoteca Il Paese dei Balocchi in contrada Epitaffio (minori 3-8 anni), coop sociale Bartolo Longo in contrada San Liberatore-Fagianella (minori 3-14 anni e 3-17 anni disabili legge 104/92), coop sociale Logos in via Meomartini-Parrocchia Sacro Cuore (minori 3-14 anni), Asd Olmeri Club Academy in contrada Olmeri (minori 3-14 anni), Piccoli e Grandi srl in viale Aldo Moro (minori 3-9 anni).

Si ricorda, altresì, che da oggi, 20 giugno, è possibile trasmettere le domande per avere diritto al contributo. Esse dovranno essere compilate sull’apposito modulo - allegato all’avviso - e dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2023 a mezzo di posta certificata (all’indirizzo servizisociali@pec.comunebn.it, specificando nell'oggetto: "Richiesta di contributo per il pagamento delle rette di frequenza a Centri Estivi 2023 (Campi Solari)".

In caso di impossibilità motivata all’inoltro telematico, le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo generale dei Servizi sociali in viale dell’Università, civico 10. Si specifica che la richiesta di contributo è sempre individuale, anche in caso di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.