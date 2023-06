Il cammino della pace, si inaugura la strada da Benevento a Pietrelcina Nella serata di giovedì la cerimonia per l'arteria completamente riqualificata

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che giovedì 22 giugno, alle ore 20.30, sarà inaugurata la strada denominata "Il cammino della pace" che da Benevento conduce a Pietrelcina attraversando le contrade Olmeri, Cardoni, Acquafredda, Capoiazzo e Camerelle.

La cerimonia inaugurale, a cui parteciperanno anche il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale della cittadina che ha dato i natali a San Pio, si terrà nei pressi dell’antica fontana ubicata lungo il percorso.

I lavori di riqualificazione della strada che collega Benevento a Pietrelcina, realizzati dall’impresa Rillo Costruzioni Srl e costati 1.827.000,00 euro, sono consistiti essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione stradale per una lunghezza di circa 8,5 km con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e nella realizzazione di: cunette e canali di scarico per la raccolta delle acque piovane, opere in contenimento eseguite mediante la tecnica di ingegneristica naturalistica e impianti di pubblica illuminazione mediante l'istallazione di n. 256 pali di illuminazione. Lungo il percorso è stata, infine, predisposta anche la rete per l’installazione della fibra Internet.