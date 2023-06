Progetto anziani attivi: via con le visite gratuite Domenica 25 a Benevento, prima giornata della "prevenzione maschile"

Entra nel vivo il Progetto “Terza Età –AnzianiAttivi, percorsi e strumenti per una vecchiaia attiva”, promosso dall'Associazione Il Tulipano Bianco, da Confeuro Sannio, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento e in collaborazione con il Centro medico Morgagni e la Croce Rossa Italiana. Il Progetto si articola in una serie di azioni di prevenzione della salute, di supporto e vicinanza alla popolazione più anziana. Domenica 25 giugno si svolgerà la Prima Giornata della Prevenzione maschile delle patologie oncologiche e croniche dell’anziano.

Dalle ore 9 alle ore 13, lungo Corso Garibaldi, nei pressi dei giardinetti della Prefettura di Benevento, saranno effettuate visite cardiologiche e urologiche gratuite alle persone di sesso maschile che abbiano superati i 50 anni.

Il Progetto “Terza Età – Anziani Attivi, percorsi e strumenti per una vecchiaia attiva”, presentato a Palazzo Mosti lo scorso 12 maggio, si articola in incontri periodici con medici specialistici, per il controllo gratuito dello stato di salute degli anziani. Oltre a quella di domenica 25 giugno dedicata alla prevenzione maschile, saranno organizzate giornate dedicate alla prevenzione dei tumori femminili nella paziente anziana. Il progetto prevede anche iniziative di alfabetizzazione digitale per un uso consapevole dei social network, di lotta alla solitudine attraverso attività di socializzazione tra anziani di diverse realtà del territorio provinciale e nazionale e tra diverse generazioni, anche con la programmazione di gite sociali.