Us Acli e consorzio Asi, accordo per promuovere sport e socialità Il Presidente Alessandro Pepe ha incontrato il presidente del Consorzio Asi Luigi Barone

Ieri il Presidente Provinciale dell'USAcli di Benevento Alessandro Pepe ha avuto un incontro con il Presidente del

Consorzio ASI di Benevento Luigi Barone. Sul tavolo una serie di iniziative che saranno seguite di comune accordo per favorire maggiore interazione con la città di Benevento. Infatti entrambi i presidenti, nel corso dell’incontro, hanno ribadito la necessità e la volontà di procedere con delle strategie comuni sulle tante iniziative che sono in campo. Poi è stato condiviso di procedere di comune accordo su temi sociali, assistenziali ed anche di rilancio delle attività sportive nella provincia sannita. “Sono alquanto soddisfatto dell’incontro che ho avuto con il presidente del Consorzio Asi di Benevento Luigi Barone – commenta Alessandro Pepe presidente UsAcli Benevento -. Abbiamo parlato di tante iniziative che organizzeremo insieme sottolineando che la qualità della vita di ogni persona può migliorare attraverso lo sport, che ha un ruolo importante anche dal punto di vista educativo, formativo e aggregativo. Il nostro obiettivo principale – conclude Pepe – sarà sempre quello di diffondere lo sport come servizio sociale, di tutelare il diritto allo sport per tutti i cittadini e al riconoscimento dello sport per tutti. Insieme al presidente Barone abbiamo infine lanciato delle idee di organizzare momenti sportivi, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle persone più esposte al rischio di emarginazione fisica e sociale”.