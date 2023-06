Un paziente: "Curato con umanità e professionalità al Fatebenefratelli: grazie" "Ogni medico, infermiere o di servizio mi ha donato sostegno e sorrisi, oltre alle cure"

Un paziente del Fatebenefratelli ha voluto esprimere la propria gratitudine per le cure ricevute presso la struttura beneventana: "È molto più semplice comunicare notizie di malasanità ma sento il dovere di esprimere un parere personale su come, con molto facilità, si usa fare di ogni erba un fascio.

In un periodo dove la sanità pubblica viene messa continuamente in discussione, mi sembra davvero doveroso sottolineare l’impegno e la serietà di quanti fanno il loro dovere tutti i giorni con devozione e altruismo.

Volevo esprimere gratitudine e ringraziare tutta l'Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù " Fatebenefratelli " . Il vostro supporto l’ho respirato giorno dopo giorno, mentre un momento dopo l’altro ho apprezzato la passione con cui ogni singolo operatore medico, infermiera, o personale di servizio che fosse, ognuno a suo modo, si é dedicato quotidianamente a me e mio fratello. Sorrisi, frasi non scontate, parole di sostegno e di conforto non costano nulla ed in questo reparto ci sono stati donati con generosità.

Gli infermieri ci hanno accudito con amore e attenzione mentre i medici con straordinaria disponibilità e professionalità, facendo di tutto e al meglio, sempre con la dovuta attenzione e la necessaria cura nelle parole.

I più sentiti ringraziamenti al Dott. Salvatore D'Auria grandissimo professionista e Primario fantastico e a tutto il suo staff con i dottori Cacciapuoti, Carotenuto, Scarallo e a tutti gli altri collaboratori che con determinazione e pazienza infinita rappresentano a mio modesto parere un costante punto di riferimento indispensabile, per la Buona Sanità campana .

A tutti coloro che partecipano direttamente e indirettamente ad alleviare le sofferenze di tante persone , vorrei esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia".