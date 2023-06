Misoprostolo e induzione al parto: il San Pio sempre più vicino alle donne Morgante: "Formazione e professionalità elementi fondamentali per la nostra azienda"

L’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento sempre più accanto alle donne.

Giovedì 22 giugno, alle ore 13.30, presso la Sala Convegni del Padiglione “Santa Maria delle Grazie” del P.O. “G. Rummo” di Benevento, si terrà un corso di formazione per il personale medico e sanitario, sulla nuova formulazione di Misoprostolo, farmaco usato per l’induzione al parto.

“L’ obiettivo è preservare il benessere della gestante, non solo clinico ed ostetrico ma, soprattutto, emotivo ed emozionale. Il fulcro del Nostro percorso nascita è fornire supporto alla futura mamma. Abbiamo deciso di introdurre ed offrire nella Nostra pratica clinica una efficace e nuova alternativa alle tradizionali strategie terapeutiche di induzione al parto” - afferma il Dr. Luciano Pino Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia dell’AORN San Pio di Benevento.

Sulla base di specifiche indicazioni cliniche ed ostetriche può rendersi necessario optare per il parto indotto, tramite procedure specifiche, in modo da tutelare la salute della madre e quella del bambino. L’induzione al parto fornisce, inoltre, un ulteriore strumento attraverso il quale ridurre il numero di tagli cesarei, così come è richiesto dalla buona pratica medica nonché dalle Raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità, cui il Nostro Ospedale aderisce strettamente.

I dati relativi alla la UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’AORN SAN PIO di Benevento ci dicono che sono 72 le interruzioni terapeutiche di gravidanza avvenute nel 2022 e 17 quelle fino a giugno 2023. Sono, invece, 151 le gravidanze indotte nel 2022 e 62 quelle fino a giugno 2023.

L’incontro formativo vedrà la partecipazione della Dr.ssa Marcella Collina - MSL Norgine Italia che relazionerà sul Misoprostolo, un principio attivo in grado di aiutare il personale ostetrico a raggiungere questi importanti obiettivi. Il Misoprostolo, farmaco appartenente alla famiglia delle Prostaglandine, nome commerciale Angusta, è stato approvato da AIFA nel marzo 2023 (dopo avere ottenuto prove di sicurezza e tollerabilità sulla base del suo utilizzo routinario nella gestione della patologia abortiva) in gestanti appropriatamente selezionate, con la specifica indicazione alla induzione al travaglio, per agevolare il parto naturale.

“Formazione e professionalità sono gli elementi fondamentali che caratterizzano il personale medico e sanitario della nostra Azienda Ospedaliera. Il nostro personale si distingue per la dedizione al lavoro che ci consente di rispondere in modo ottimale alle richieste dei pazienti e, in questo caso, delle donne che vengono accompagnate in un percorso importante e delicato della loro vita” - afferma Maria Morgante, Direttore Generale AORN San Pio di Benevento.