Varchi d'ingresso non attivi, ratti e basoli sconnessi, Comitato scrive a Comune Problematiche riscontrate nel centro storico di Benevento: lettera anche ad Asl e Soprintendenza

Sistemare la pavimentazione in alcuni punti del centro storico, effettuare una massiccia derattizzazione e attivare finalmente il varco di accesso automatizzato in via Mario La Vipera.

Il comitato di quartiere Centro Storico di Benevento torna a sollecitare l'amministrazione su una serie di questioni ancora da risolvere. Lo fa con una nota a firma del presidente Luigi Marino che accende i riflettori in primis sulla presenza di ratti in piazzetta Verdi ed in Piazza Piano di Corte e si rivolge oltre che a Palazzo Mosti, anche all'Asl e alla soprintendenza.

“Dopo i lavori in Piazza Piano di Corte – spiega Marino - sembra siano state rimosse le 'trappole' ed il basolato di piazzetta Verdi versa in uno stato disastroso. Infatti, molti basoli, non sono più stabili, risultano essere sopraelevati e consentono, purtroppo, ai roditori di fuoriuscire dalle fogne. Anche la pavimentazione di Via Umberto I, incrocio con via Annunziata è fortemente dissestata. La condizione del dissestato piano stradale – spiegano dal Comitato - rappresenta un concreto pericolo per le persone che transitano nei vicoli a piedi. La presenza dei ratti, allo stesso modo, risulta essere intollerabile. A breve inizierà il caldo e potremmo trovarci dinanzi ad una vera e propria invasione”.

Il Comitato Centro Storico si rivolge poi alla Soprintendenza: “ma è normale che gli antichi basoli vengano tenuti in un tale stato di abbandono?”.

Altra questione al centro della missiva sono i varchi automatici per l'accesso al cuore di Benevento. Lettori di targhe mai entrati in funzione per regolare l'ingresso o sanzionare i trasgressori: “Cogliamo l’occasione per segnalare che, nonostante le rassicurazioni in merito, ad oggi, i varchi di accesso risultano non essere stati attivati. La Polizia Municipale, da quello che si apprende, pone in essere un ostacolo “fisico” mediante la disposizione della autovettura all’ingresso di via Mario La Vipera. Orbene, deve essere chiarito che i possessori di permesso di transito e sosta possono e devono essere lasciati passare, senza alcuna limitazione. Inoltre, cosa ormai nota, il controllo dei permessi e l’attivazione automatizzata dal varco potrebbero condurre ad una maggiore vivibilità del Centro Storico. Come più volte detto, inoltre, andrebbe creato un accesso controllato anche a Via III Settembre. Infine, ad oggi, non abbiamo registrato incisivi controlli relativi al rispetto dell’ordinanza acustica da parte della Polizia Municipale. Invece siamo già stati contattati dall’ARPAC in relazione alla nostra ultima richiesta”.