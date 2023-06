Asilo di via Firenze: taglio del nastro per la città solidale Intervento di 800 Mila euro, Mastella: affideremo la struttura al più presto

Taglio del nastro, questa mattina, per 'La Città solidale', la seconda delle tredici opere del Pics, il Programma integrato città sostenibile, completato dall'amministrazione comunale. Il sindaco, Clemente Mastella, insieme al vicesindaco con la delega all'Attuazione del Pics, Francesco De Pierro, agli assessori e ai consiglieri, ha restituito alla comunità, riqualificato ed energeticamente ammodernato, l'edificio di via Firenze. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio Pics, Antonio Iadicicco, il responsabile Unità per il coordinamento del sistema di attuazione del Pics e monitoraggio degli interventi, Giovanni Racioppi, il rup ed il direttore dell'opera, rispettivamente Simona De Filippo ed Elvira Mercurio.

I fondi del Pics sono stati utilizzati per sostituire gli infissi, l’impianto termico, per installare la ventilazione meccanica ed un produttore di acqua sanitaria, per coibentare e impermeabilizzare i terrazzi. Mentre sul tetto è stato posizionato un impianto fotovoltaico per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria. Le pareti interne ed esterne, infine, sono state rifinite.

"Affideremo questa struttura al più presto - hanno dichiarato il sindaco Mastella ed il vicesindaco De Pierro -, forse già oggi nel corso della Giunta. E' importante che i cittadini abbiano spazi riqualificati dove potersi incontrare e sentirsi comunità, ancor di più in un quartiere difficile come il rione Libertà".

L'intervento, dell'importo di 800mila euro, ha toccato anche l'asilo di via Pacevecchia, dove per via di una recente ristrutturazione, sono stati effettuati lavori per migliorare l’area verde esterna con la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche, ed è stato rifatto l’impianto di irrigazione ed installate tende da esterno sulla facciata posteriore dell’edificio.

Presso l'edificio situato a Capodimonte, mentre, sono stati installati impianti e apparecchiature per la purificazione dell’aria nelle aule adibite alla scuola dell’infanzia