Ponte San Nicola: via ai lavori stop al traffico L'intervento partirà entro luglio

Si è svolta, stamane a Palazzo Mosti, una riunione per definire i dettagli in vista dell'imminente inizio, in agenda per il mese di luglio, dei lavori di manutenzione del ponte San Nicola.

Presieduto dal sindaco Mastella, hanno partecipato al briefing gli assessori Attilio Cappa (Traffico), Mario Pasquariello (Opere pubbliche), il presidente della Commissione consiliare Opere pubbliche Luigi Scarinzi, il dirigente Antonio Iadicicco, il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco, il rup Elvira Mercurio, il direttore dei lavori Lorenzo Nave e il rappresentante dell'impresa esecutrice Coppolaro.

Sono in corso di predisposizione i dettagli tecnici di un piano traffico che sarà illustrato alla cittadinanza nel corso di un'apposita conferenza stampa.

I lavori sono necessari per garantire la massima sicurezza dell'infrastruttura, anche a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica istituita dal Sindaco subito dopo i drammatici fatti avvenuti a Genova nell'agosto 2018.