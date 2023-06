Ance: presentato il modello della porta Janua Maior del Duomo di Benevento Nell'ambito del percorso "Ipogeo tra emergenze e restauro del Museo diocesano di Benevento"

Questa mattina si è tenuto il Percorso “Ipogeo tra emergenze archeologiche e restauro nel Museo diocesano di Benevento”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del percorso “Teoria e Pratica del Restauro” avviata lo scorso 7 giugno e sviluppatasi attraverso una serie di appuntamenti che hanno visto alternarsi momenti di formazione a visite di approfondimento su casi pratici.

“Siamo arrivati alla quarta tappa di un percorso connesso al restauro che oggi rappresenta un settore di grande interesse e nel quale mancano professionalità. Spiega Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento. Oggi sono in questa sede in una doppia veste, quella di promotore con gli altri partner dell’intero percorso e quella di titolare della società Innovativa Matter Economy che assieme a Texi e al Cerict ha realizzato un modello di porta di Bronzo Janua Maior che doneremo alla Città”

L’ing. Antonio Iele ha spiegato che il Cerict ha fornito il supporto scientifico alla realizzazione del modello della porta di Bronzo, tramite scanner e stampanti 3D presenti nei laboratori della struttura scientifica.

Alberto Orlacchio titolare di Texi srl ha ricordato che Janua Maior è il terzo progetto realizzato nell’ambito di ART UP finanziato dalla Regione Campania. I primi due sono stati la scansione in 3D della maschera funerea del Vanvitelli, e la presentazione ieri della riproduzione tattile del primo affresco post mortem di san Gennaro. Infine oggi è stata presentata e regalata alla città una stampa tattile della porta di Bronzo che sarà esposta in modo permanente nel museo diocesano.

Ad introdurre i lavori Mon. Mario Iadanza, a cui è stata affidata anche la moderazione Mentre i saluti sono stati affidati a mons. Felice Accrocca; a Simone Foresta Soprintendenza archeologica belle arti e Paesaggio di Caserta e Benevento a Mario Ferraro Presidente ANCE Benevento, Diodoro Tommaselli Ordine Architetti P.P.C. – Benevento ad Albano della Porta – Centro Formazione e sicurezza – Benevento, Gianni Nerobutto – direttore tecnico

Entrando nel vivo del dibattito sono intervenuti: Valentina Russo – Università degli Studi di Napoli Federico che ha relazionato sul progetto “Per la qualità del progetto di restauro Archeologico “Dal metodo al Cantiere”; Giannicola Barone –Lucia Rita Pisano Museo Diocesano di Benevento “Le testimonianze archeologiche del percorso Ipogeo del Museo diocesano di Benevento”; Riccardo D’Uva Arguzia srl “ Il Progetto di allestimento del Museo Diocesano di Benevento: la tecnologia al servizio del bene culturale”. Alfredo Balasco – studio Balasco “Il Rilievo del Teatro Romano di Benevento.

Mario Ferraro, Alberto Orlacchio e Antonio Iele hanno presentato il progetto Art – up ed in particolare la porta di Bronzo “Janua major” del Duomo di Benevento.

La porta di Bronzo racconta attraverso le formelle in bronzo gli episodi della vita di Cristo l’arcivescovo metropolita e i 24 vescovi suffraganei, un chiaro messaggio del potere, in campo temporale oltre che spirituale, della chiesa e raffigurazioni di teste di leone con anelli.

Non si sa esattamente quando iniziò il lavoro, ma dalle epigrafi incise accanto alle figure dei vescovi, è possibile affermare che la porta fu scolpita dal 1179 al 1221.

Il progetto ART-UP è vincitore del bando della Regione Campania per “il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione”, promosso dalle società Texi S.r.l. e Matter Economy S.r.l. e sviluppato in sinergia con il Centro Regionale Information Communication Technology (CeRICT) e con consulenti del territorio specializzati nella fruizione del patrimonio culturale. ART-UP coniuga le potenzialità delle tecnologie digitali nell’ambito dei Beni Culturali sia attraverso la stampa ad alta definizione, o tridimensionale delle opere, sia attraverso la creazione di contenuti digitali e immersivi di realtà virtuale e realtà aumentata.