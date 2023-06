Alloggi Capodimonte, lunedì atto per completare esproprio del suolo Le rassicurazioni dell'assessore alle politiche sociali dle Comune di Benevento, Molly Chiusolo

"Lunedì ventisei giugno sarà stipulato l'atto pubblico attraverso il quale l'Acer completerà la procedura d'esproprio dei terreni e potrà completare l'accatastamento del suolo". La rassicurazione, specialmente per gli assegnatari che da anni attendono una nuova casa popolare arriva dall'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo. "Quando l'Acer ci ha comunicato questo contrattempo tecnico, che ormai è in via di risoluzione, abbiamo prontamente aggiornato con un briefing a Palazzo Mosti, alla presenza del sindaco Mastella, una rappresentanza degli assegnatari. Siamo vicini alle famiglie che legittimamente vogliono veder concretizzato un diritto acquisito e auspichiamo che ciò accada in breve tempo. Sulla velocizzazione dei tempi l'azione di sollecitazione dell'amministrazione comunale nei confronti di Acer è stata sempre attenta e tenace".