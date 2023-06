Pnrr, presentati i laboratori digitali per persone con disabilità dell'Ambito B1 Mastella: Orgogliosi della capacità di quest'amministrazione

Si è svolto oggi pomeriggio presso la sede di Cyclopes ad Apollosa l'evento di presentazione dei laboratori digitali per azioni di orientamento formativo e professionale finalizzati a realizzare percorsi di autonomia per persone con disabilità. Un progetto realizzato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Linea d'investimento 1.2. Dodici i soggetti destinatari delle azioni, residenti nei Comuni dell'Ambito B1 (Benevento che è ente capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Apollosa Danilo Parente, il dirigente del Comune di Benevento e coordinatore dell'Ambito B1 Gennaro Santamaria ha illustrato le caratteristiche dell'intervento e l'elevata finalità sociale che ne contraddistingue la ragion d'essere: "L'inclusione, l'orientamento al lavoro e il potenziamento del bagaglio di conoscenze e opportunità per le persone con disabilità fisica tra i 18 e i 40 anni sono la nobile mission di un progetto di straordinario valore sociale. Un set di azioni mirate che grazie all'attivazione di percorsi di co-housing e tirocini formativi retribuiti di durata annuale punta ad abbattere gli ostacoli materiali e immateriali che precludono alle persone con disabilità fisica un'inclusione a tutto tondo. La co-progettazione e la partnership con l'Ats-Sannioirpinia Lab Aps, Projenia Società cooperativa sociale e Giovani Mentori Onlus s'iscrive nel solco della cooperazione tra istituzione pubblica, l'Ambito B1 e soggetti del Terzo Settore che è uno dei cardini dei sistemi di welfare", ha spiegato ancora Santamaria.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto che mette in campo la concretezza del fare e concettualità di ultima generazione per raggiungere l'obiettivo di ampliare il know how delle persone con disabilità e favorirne il pieno inserimento nel mondo del lavoro. Questo è lo spirito europeo del welfare contemporaneo, in piena coerenza con gli obiettivi di Next Generation Eu. Ringrazio gli uffici e i partner per aver messo a frutto questa opportunità e non posso non evidenziare l'abilità dell'amministrazione Mastella nel programmare, strutturare e concretizzare le linee d'investimento dei programmi comunitari e in questo caso del Pnrr", ha evidenziato l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha plaudito all'iniziativa: "Orgogliosi della capacità di quest'amministrazione prima nel recepire le linee d'investimento del Pnrr e poi nella cosiddetta messa a terra. Il record, della città e della provincia, per investimenti pro capite legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza mette tutti noi davanti ad una responsabilità importante, ma i frutti sono a beneficio della città e della comunità".