Via Appia Regina Viarum': giornata - evento per il numero di Topolino dedicato Il 28 giugno ‘Topolino e la via della storia’, ecco il programma della giornata ricca di eventi

Un viaggio con la macchina del tempo in uno dei fumetti più famosi a amati del mondo, nel corso di un’intera giornata dedicata a raccontare la storia ed a promuovere la candidatura della “Via Appia Regina Viarum” all’iscrizione nella lista del Patrimonio dell’Unesco, con un incontro-dibattito, un laboratorio per bambini, la presentazione della “Mappia”, tra disegno, cartografia, scrittura e musica.

Dopo l’uscita dei primi due numeri, dedicati al primo tratto della Via Appia, della storia a fumetti in 5 episodi ‘Topolino e la via della storia’, scritta dallo sceneggiatore Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina, mercoledì 28 giugno 2023 sarà la volta di Benevento e del Sannio ai quali è dedicato il terzo numero. Per l’occasione, il Segretariato generale del Ministero della Cultura e il Comune di Benevento hanno promosso, per mercoledì 28 giugno 2023, una intera giornata di iniziative promozionali della candidatura della “Via Appia. Regina viarum” per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale, in collaborazione con la Panini Disney, l’artista Roberto Paci Dalò, l’Università degli Studi del Sannio, il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, e la partecipazione della Provincia di Benevento, della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, del Club UNESCO di Benevento, dell’IPSAR “Le Streghe” di Benevento, della F.I.S.A.R.

La giornata comincerà con il primo appuntamento, alle ore 11.00 di mercoledì 28 giugno 2023, al Teatro Comunale di Benevento, per la presentazione di ‘Topolino e la via della Storia’, con la partecipazione, tra gli altri, dello sceneggiatore Francesco Artibani, del disegnatore Marco Palazzi. Interverrà anche il sannita Mario Perrotta, che ha curato i colori della copertina.

Seguiranno, alle 16.00, attività laboratoriali e alle ore 17:00 presso la Sala Graffiti di Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi n. 145, con Roberto Paci Dalò, l’esposizione dell’opera d’arte ‘Mappia’, una mappa realizzata dall’Artista per la promozione della candidatura, lunga oltre 9 metri in formato di leporello, ispirata alla Tabula Peutingeriana, copia medievale di un’antica carta stradale romana, ove appaiono stilizzati i tracciati delle Vie Appia Claudia e Traiana, associati a una serie di luoghi, architetture, avvenimenti storici e artistici rappresentati o evocati tramite il disegno. Nell’opera, Paci Dalò ha unito le pratiche dello scriba e del miniaturista medievale, in un viaggio lungo la Via Appia che pone in risalto i momenti salienti e i personaggi apparsi nell’arco di ventitré secoli fino ai giorni nostri, mostrando tutta la vitalità e la straordinarietà della Regina Viarum. L’opera accompagna la candidatura, fortemente voluta dal Ministero della Cultura, della Via Appia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, insieme a un documentario realizzato dalla Rai, che sarà proiettato nella Sala dell’Antico Teatro, nelle sue versioni in italiano e in inglese.

Nell’occasione l’artista presenterà il suo libro, Ombre (Quodlibet, 2019), un’avventura scritta e disegnata viaggiando nel dettaglio (ripensando alla lezione di Daniel Arasse) per attraversare lo spazio e i tempi della Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia e della sua collezione unica in Italia.

Alla presentazione seguirà l’esecuzione di “Tenebrae”, concerto per clarinetto basso, di e con Roberto Paci Dalò. Una meditazione che evoca molte forme musicali, dal gregoriano allo stile di compositori come Claudio Monteverdi e Carlo Gesualdo da Venosa. Le Tenebrae (in latino ‘oscurità’) sono una funzione religiosa del cristianesimo occidentale che si svolge nei tre giorni che precedono la Pasqua, caratterizzata dallo spegnimento graduale delle candele e da uno “strepitus” (“forte rumore”) che si svolge nell’oscurità totale verso la fine della funzione. Tenebrae è stato creato per Ars Electronica Festival (Linz, Austria).



Programma

mercoledì 28 giugno 2023

ore 11.00

Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”, Corso G. Garibaldi – Benevento

“Una macchina del tempo per viaggiare sulla Via Appia”

SALUTI ISTITUZIONALI

Mario Clemente Mastella

Sindaco di Benevento

Nino Lombardi

Presidente Provincia di Benevento

Gennaro Leva

Soprintendente Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento

Gerardo Canfora

Rettore Università del Sannio

Caterina Meglio

Presidente Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento

Achille Mottola

Presidente Club Unesco Benevento

Antonella Gramazio

Dirigente IPSAR “Le Streghe” di Benevento

INTRODUCE

Antonella Tartaglia Polcini

Assessore Patrimonio Unesco Comune di Benevento

DIALOGANO CON GLI STUDENTI

Angela Maria Ferroni

Coordinatrice comitato scientifico Candidatura UNESCO Via Appia – Ministero della Cultura – Ufficio Unesco

Giuseppe Ceraudo

Professore ordinario Topografia antica nell’Università del Salento – componente comitato scientifico Candidatura UNESCO Via Appia

Stefania Quilici Gigli

Professore emerito dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli – componente comitato scientifico Candidatura UNESCO Via Appia

Luca Bandirali

Ricercatore senior in Cinema Fotografia Televisione nell'Università del Salento

Alfonso Santoriello

Professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica nell'Università di Salerno – componente comitato scientifico Candidatura UNESCO Via Appia

Giovanni Filatrella

Professore associato di Fisica sperimentale nell’Università del Sannio

Romano Fistola

Professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica nell’Università di Napoli Federico II

Marcello Rotili

Professore emerito di Archeologia cristiana e medievale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli

Pasquale Palmieri

Architetto e fotografo - componente gruppo di lavoro progetto "Chiamata alle Arti per la promozione della candidatura UNESCO della Via Appia Regina Viarum"

Simone Foresta

Archeologo - Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento

Francesco Artibani

Sceneggiatore - Topolino - PANINI S.p.A.

Marco Palazzi

Disegnatore - Topolino - PANINI S.p.A.

Roberto Paci Dalò

Artista e docente di Exhibit Design nell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

MODERA

Aglaia Mc Clintock

Professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità e delegata alla cultura del Dipartimento D.E.M.M. dell’Università del Sannio



ore 16.00

area antistante l’ingresso del Museo Arcos, tra Corso G. Garibaldi e Vico Umberto I, Benevento

Laboratorio di scavo promosso dal Comune di Benevento - Servizio Cultura e Biblioteca, e dedicato ai piccoli “Alfieri della cultura”, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e il Club Unesco di Benevento

ore 17.00

Sala Graffiti di Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi n. 145, Benevento

Esposizione dell’opera d’arte “Mappia” di Roberto Paci Dalò; presentazione del libro Ombre (Quodlibet, 2019); “Tenebrae” concerto per clarinetto basso, di e con Roberto Paci Dalò

ore 19.00

Cortile di Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi n. 145, Benevento

Degustazione di Vini promossa dalla F.I.S.A.R. (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori APS) in collaborazione con Genti delle Alture e l’I.P.S.A.R. Le Streghe di Benevento.