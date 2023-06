Inaugurata la strada "Il cammino della pace" che unisce Benevento a Pietrelcina Il sindaco Mastella: contrade al centro. Lungo questa arteria ogni anno la 'Marcia per il Sud'

Inaugurata ieri sera la strada denominata "Il cammino della pace" che da Benevento conduce a Pietrelcina attraversando le contrade Olmeri, Cardoni, Acquafredda, Capoiazzo e Camerelle.

Tantissimi i residenti che hanno partecipato all'evento con al centro la benedizione dell'arteria rifatta e il taglio del nastro da parte dei sindaci Clemente Mastella e Salvatore Mazzone della città natale di San Pio.

Lavori di riqualificazione della strada che collega Benevento a Pietrelcina, realizzati dall’impresa Rillo Costruzioni Srl (presenti Andrea e Fulvio Rillo) e costati 1.827.000 euro, sono consistiti essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione stradale per una lunghezza di circa 8,5 km con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e nella realizzazione di: cunette e canali di scarico per la raccolta delle acque piovane, opere in contenimento eseguite mediante la tecnica di ingegneristica naturalistica e impianti di pubblica illuminazione mediante l'istallazione di n. 256 pali di illuminazione. Lungo il percorso è stata, infine, predisposta anche la rete per l’installazione della fibra Internet.

Presenti consiglieri comunali e la Giunta a partire dall'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello che ha sottolineato il grande impegno del Comune anche nel recepire le istanze e le richieste dei residenti durante i lavori e la nuova opportunità per una zona che da tempo attendeva una riqualificazione, anche per le tante attività ricettive presenti.

“Una strada realizzata in sinergia con il Comune di Pietrelcina, ognuno per il territorio. Questa credo che sia la più grande opera realizzata nelle contrade di Benevento. Spero che le persone siano contenti. Grazie alle imprese e ai cittadini” ha sottolineato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha poi annunciato una nuova iniziativa: “Lungo questa arteria ogni anno organizzeremo la Marcia per il Sud, come la Perugia – Assisi”.