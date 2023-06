Rischio cardiovascolare: successo per giornata Prevenzione al Fatebenefratelli Rilevazioni di pressione, frequenza cardiaca, glicemia a digiuno, calcolo Bmi e circonferenza vita

Ha fatto registrare un grande interesse la Giornata di Prevenzione e Controllo delle Malattie Cardiovascolariche si è tenuta presso l’Auditorium della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Benevento che ha visto in prima linea il personale sanitario dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, come disposto dal Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos in accordo con Mons. Pompilio Cristino responsabile della Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli.

Coerentemente con la “mission” della prevenzione per le Malattie Cardiovascolari l’approccio clinico al paziente si è basato sul riscontro dei principali fattori di rischio cardiovascolari, le eventuali comorbilità e la possibile strategia terapeutica fornendo validi spunti per una necessaria prosecuzione territoriale.

Il medico in sala, coadiuvato dall’infermiere, ha compilato una scheda di valutazione riportando i dati raccolti in anamnesi, la rilevazione della pressione arteriosa – frequenza cardiaca – glicemia a digiuno con puntura al dito (eseguiti dall’infermiere secondo i necessari accorgimenti procedurali) arricchiti dal calcolo del BMI (indice di massa corporea) e misura della circonferenza vita al fine di fornire una “fotografia” semplice ma immediata del probabile rischio per la malattia cardiovascolare, suggerendo dove necessario il consulto specialistico per gli approfondimenti diagnostici del caso individuato.

La giornata, molto partecipata, ha visto presente una larga fetta della popolazione del Rione Ferrovia di Benevento, opportunamente invitata dal parroco Mons. Cristino, di diverse fasce di età e di regime di prevenzione (alcuni dei pazienti già in prevenzione secondaria) prevalentemente e con soddisfazione già in buon controllo dei fattori di rischio in generale.

Per una minoranza, tuttavia, è stato necessario sollevare approfondimenti clinici e/o modificare le abitudini descritte rendendo proficuo lo scopo della giornata ovvero quello di migliorare proprio nei pochi pazienti apparentemente sani la consapevolezza di un rischio comunque alto per complicanza cardiovascolare.

L’auspicio, condiviso con Mons. Pompilio Cristino ed il Superiore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fra Lorenzo Antonio Gamos è stato quello di mantenere alta la guardia delle misure di prevenzione per le patologie in generale organizzando giornate gratuite come questa che ha rappresentato un’utilissima iniziativa clinica adagiata in un contesto di umanità e spiritualità volta alla cura del prossimo soprattutto se bisognoso o distratto dal salvaguardare la propria salute.