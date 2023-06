Servizio 118. Revoca dello stato di agitazione della Dirigenza Sanitaria Soddisfatti i sindacati dei medici sanniti dopo l'incontro con il dg dell'Asl, Volpe

Con la nuova rimodulazione del servizio 118, comunicata ai sindacati nell’incontro del 21 giugno scorso si accolgono le richieste sindacali di risolvere la carenza dei medici senza procedere alla totale demedicalizzazione delle ambulanze 118 nelle aree disagiate interne e si accetta di attuare il progetto in via sperimentale e temporanea per sei mesi in attesa degli esiti del bando di concorso che dovrebbe implementare l’organico con dieci nuove assunzioni.

Ad annunciarlo le segreterie aziendali CISL Medici, Rosanna Papa; FASSID-AUPI, Ermenegildo D’Angelis; FEDERAZIONE CIMO-FESMED, Emilio Tazza; FVM, Angelo Zerella che con una nota spiegano: “Il modello di riorganizzazione così modificato può assicurare la possibilità di rendere disponibile il servizio 118 con una sufficiente elevata qualità delle prestazioni senza penalizzare l’offerta di salute del sistema dell’emergenza-urgenza territoriale. Le scriventi OO.SS. revocano lo stato di agitazione proclamato il 5 giugno 2023 e auspicano l’avvio di un dialogo costruttivo e trasparente per costruire relazioni stabili con spirito di leale collaborazione nel reciproco rispetto delle parti”.