Diga di Campolattaro: c'è il bando di gara Prosegue l'iter per l'opera strategica per il Sannio

La pubblicazione della gara per i lavori “dell’opera strategica nazionale”, così classificata dal Governo Draghi, di potabilizzazione della Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro è un atto che assume straordinario rilievo per il Sannio, area di cerniera tra il Tirreno e l’Adriatico con eccezionali potenzialità di sviluppo. La notizia di questo bando di gara si attendeva da molto tempo. La strategica risorsa idrica per oltre 80 milioni di metri cubi d’acqua verrà incanalata per irrigare i campi e portare acqua in tutto il Sannio, impegnando risorse finanziarie per oltre 700 milioni di Euro. La Provincia di Benevento ha lavorato a lungo non solo per la manutenzione dell’impianto e per la realizzazione di alcune opere annesse, ma anche per assicurare finalmente, a 30 anni dall’ultimazione dei lavori dello sbarramento vero e proprio, lo sfruttamento del grande bacino idrico. Sottolineo il confronto ed il raccordo istituzionale che la Provincia ha avuto con la Regione Campania perché fosse sottoscritto ed approvato l’Accordo Quadro dell’agosto 2022 con il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti strumentali e delle Rappresentanze sindacali del settore primario: quell’Atto ha consentito oggi di avviare la gara per lavori tra i più imponenti che il Sannio abbia mai visto”.