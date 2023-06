Via Appia Regina viarum: al via le proposte dell'Unisannio Mercoledì al Comunale la presentazione di Topolino e la via della Storia’

Per la giornata organizzata il 28 giugno nel capoluogo sannita dal Segretariato generale del Ministero della

Cultura e dal Comune di Benevento per promuovere la candidatura Unesco della “Via Appia. Regina viarum”, l'Università degli Studi del Sannio ha organizzato eventi collaterali nell’ambito del Progetto Legalità è Cultura della R.E.L.Azione, finanziato dal MUR e coordinato dalla prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini. In particolare, le iniziative abbracciano i temi di Legalità è Cultura della ComunicAzione e della InnovAzione e di Legalità è ComunicAzione della Cultura.

Roberto Paci Dalò, artista e docente di Exhibit Design all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, incontra gli studenti e le studentesse dell'Università del Sannio martedì 27 giugno alle ore 16 presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico (I piano) in Piazza Guerrazzi a Benevento. Un laboratorio per elaborare possibili metodi e canali comunicativi attraverso i quali vivere e veicolare messaggi - di e - sulla legalità, anche in vista della stesura del Manifesto sulla legalità.

Il 28 giugno il Comune di Benevento dedica un’intera giornata alla promozione della candidatura della “Via Appia Regina Viarum” all’iscrizione nella lista del Patrimonio dell’Unesco, con un incontro-dibattito, un laboratorio per bambini, la presentazione della “Mappia”, tra disegno, cartografia, scrittura e musica. La giornata comincerà alle ore 11.00 al Teatro Comunale per la presentazione di ‘Topolino e la via della Storia’, con la partecipazione, dello sceneggiatore Francesco Artibani, del disegnatore Marco Palazzi e del colorista sannita Mario Perrotta.

Sempre il 28 giugno alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, si terrà il laboratorio Topolino e la Via della Storia, a cura di artisti della Panini Disney, il disegnatore Marco Palazzi e lo sceneggiatore Francesco Artibani. Giovedì 29 giugno, ore 10.00, l'artista Roberto Paci Dalò e Angela Maria Ferroni, coordinatrice del Comitato scientifico Candidatura Unesco Via Appia – Ministero della Cultura dialogano con i docenti e i dottorandi del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, nell'Aula Ciardiello del Dipartimento DEMM in Via delle Puglie. Il dibattito riguarderà gli itinerari di candidatura all’iscrizione nella lista del Patrimonio Unesco.