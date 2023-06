Studente si rompe il braccio in gita: la scuola ringrazia i medici Galilei: "L'hanno curato con umanità e professionalità"

La seconda E del liceo scientifico “Galileo Galilei“ di Benevento poche settimane fa si è recata in gita scolastica a Matera e nel corso della giornata un ragazzo, a causa di una caduta, ha riportato una frattura al braccio. “Eccezionale è stata l’accoglienza che abbiamo avuto al pronto soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera - racconta una docente - con una serie di misure organizzative di accoglienza e umanizzazione per noi provenienti tra l’altro da un’altra provincia. Quindi è stato un valore aggiunto rispetto alla qualità delle cure che sono state fatte al nostro studente. Ecco c’è stato un vero clima di fiducia ma anche di rispetto. Abbiamo avuto modo di constatare l’efficienza del servizio e ci teniamo a ringraziare, non solo per la professionalità, che ovviamente è d’uopo, ma anche per la gentilezza, la comprensione e l’assistenza. Siamo felici di sottolineare - conclude la professoressa dell’istituto scientifico - che questa esperienza ci ha fatto riconciliare un po’ con la sanità pubblica visto che ultimamente leggiamo ovunque più negatività che positività. Quindi un grazie di cuore a tutti e complimenti per l’impegno”.