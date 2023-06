BCT Music Festival, presentata in Regione Campania la 3° edizione A Benevento dal 10 al 29 luglio 2023. Casucci: Coniugare musica e territorio è una formula vincente

È stata presentata questa mattina, presso la sede della Regione Campania, la terza edizione del BCT Music Festival in programma a Benevento dal 10 al 29 luglio 2023.

Sono intervenuti: Antonio Frascadore, direttore artistico; Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Turismo della Campania; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania.



“Il BCT Music Festival – ha sottolineato il direttore artistico, Antonio Frascadore – è il primo grande evento del Sud Italia, realizzato in collaborazione e con la partecipazione della Regione Campania, che punta alla valorizzazione della musica, della cultura, dell’ambiente nel territorio sannita. Anche per questa terza edizione, in programma dal 10 al 29 luglio, la nostra proposta musicale punterà a coinvolgere target differenti, contribuendo a far conoscere anche due suggestive location del nostro Sannio: il Teatro Romano di Benevento e l’Arena Musa. Con Stafano Bollani, Mannarino e Tananai l’offerta è davvero ampia. Un ringraziamento alla Regione Campania che continua a credere in questo evento consentendo così di mettere in piedi un cartellone in grado di attrarre turisti attraverso il volano della musica e realizzando concretamente una oggettiva valorizzazione del territorio e del Sannio. Un ringraziamento sentito anche alla Provincia di Benevento e a Sannio Europa, società in house della Provincia, per la vicinanza e collaborazione mostrata nel sostenere l’evento e per la meravigliosa ospitalità nelle location individuate”.



Per il Consigliere Mortaruolo “i risultati che il BCT Music Festival ci consegna nelle due precedenti edizioni sono davvero importanti e soddisfacenti soprattutto per un modo diverso di fare cultura. Sono contento di aver sostenuto finanziariamente anche questa edizione, attraverso un emendamento che ho presentato nella Legge di Stabilità regionale. All’assessore Casucci, sempre sensibile alle tematiche culturali e al Presidente De Luca, rinnovo il mio invito a sostenere con sempre più forza questa iniziativa che è uno straordinario volano di promozione del Sannio e delle aree interne. Il BCT è un modo nuovo, diverso e attraente di fare cultura. Una best practice che anche nel futuro merita di essere sostenuta, valorizzata e promossa dalla Regione Campania. Desidero infine confermare la mia convinta adesione e il mio sostegno, ma anche esprimere i complimenti al direttore artistico Antonio Frascadore che ogni anno riesce a creare un palmares di assoluto prestigio. La sua capacità di comporre una programmazione artistica di alta qualità contribuisce al successo e all'importanza del festival”.



Le conclusioni sono state invece affidate all’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci che ha evidenziato “l’orgoglio per la qualità dell’offerta culturale che la Campania propone anche nel periodo estivo, nella quale si inserisce anche il BCT Music Festival di Benevento. Coniugare musica e territorio è una formula vincente che la Regione Campania sostiene con convinzione perché la musica ha una grande potenzialità di raccontare storie, reinventare la realtà e dare speranza alle persone. Credo che questa forte valenza culturale la portiate nel vostro DNA, state dimostrando che le aree interne ce la possono fare con proposte autentiche e credibili. La Giunta regionale vi è accanto, così come il Consiglio regionale, conservando una grande attenzione per le cose che state facendo”.