Legalità, all'Unisannio si parla dell'esempio di Piersanti Mattarella Iniziativa nell'ambito del progetto legalità

Giovedì 29 giugno, alle ore 16, presso l'Aula Ciardiello del Dipartimento DEMM di Via delle Puglie si terrà l'incontro "Lotta alla mafia nelle istituzioni: l'esempio di Piersanti Mattarella". Interviene, in collegamento da Roma, Giovanni Grasso, portavoce e consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, autore del libro "Piersanti Mattarella. Da solo contro la mafia".

L’iniziativa, nell’ambito del Progetto Legalità è cultura della R.E.L.Azione finanziato dal MUR, nel filone dedicato a “Legalità è … Cultura delle Istituzioni”, racconta l’esempio di Piersanti Mattarella nella lotta alla mafia, assassinato la mattina del 6 gennaio 1980. All’epoca, Piersanti era Presidente della Regione Sicilia, fratello maggiore dell’attuale Presidente della Repubblica, e portava avanti una politica ispirata ai valori della legalità e dell’antimafia. Molto vicino ad Aldo Moro ed esponente di spicco della DC, fu senz’altro tra gli omicidi eccellenti di Cosa Nostra; anche se ad oggi non si conoscono i veri mandanti. Giovanni Grasso, ospite dell’iniziativa e Portavoce del Presidente della Repubblica, nel suo libro biografico su Piersanti offre un quadro più completo di Mattarella politico e cristiano, avendo avuto accesso all’archivio di famiglia. Grasso dimostra, inoltre, alcune stranezze nella ricostruzione ufficiale dell'omicidio, suggerendo un coinvolgimento non solo della mafia ma anche del terrorismo nero. Si tratta delle tesi sostenute oggi dalla famiglia Mattarella.

Dialogano con l'autore: il rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora; il sindaco di Benevento Clemente Mastella, la responsabile scientifica del Progetto Legalità è cultura della R.E.L.Azione Antonella Tartaglia Polcini. Modera Gabriele Uva, dottorando di ricerca in Diritto civile. Seguiranno interventi e domande degli studenti e delle studentesse.



Sempre per “Legalità è … Cultura delle Istituzioni”, Il 30 giugno, alle ore 11, nell'Aula Ciardiello del Dipartimento DEMM UNISANNIO, l'autore Luca Di Majo, dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", dialoga con docenti, studenti e dottorandi sul suo lavoro dal titolo "Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale. Contributo allo studio dei rapporti tra scienza, politica e diritto".

L'iniziativa rientra nel Progetto Legalità è cultura della R.E.L.Azione e in particolare Legalità è…Cultura delle Istituzioni. Il programma prevede i saluti del rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora, del direttore del Dipartimento DEMM UNISANNIO Gaetano Natullo e del presidente del Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università del Sannio, Vincenzo Verdicchio. Introduce e coordina Vincenzo Casamassima dell'Università del Sannio. Discutono del libro insieme all'autore, Anna Papa dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, Francesco Rota dell'Università del Sannio. Conclude Antonella Tartaglia Polcini, coordinatrice del Dottorato di ricerca in "Persona, Mercato, Istituzioni" dell'Università del Sannio.