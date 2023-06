Il Comune di Campoli aderisce all'area del Parco del Taburno Camposauro Iter avviato. Caturano: Questo dimostra la sensibilità per le materie ambientali del sindaco Grasso

Il Comune di Campoli Monte Taburno con delibera di giunta ha avviato l’iter per entrare a far parte del Parco del Taburno Camposauro.

A darne notizia ufficiale è il sindaco Nicola Grasso: “Negli anni ho maturato la convinzione che uno dei modi per promuovere la sostenibilità ambientale in un territorio rurale ricco di storia e bellezze naturali come Campoli è quello di cogliere la grande opportunità di essere un Comune che geograficamente ricade nell’area protetta del massiccio appenninico. Oggi, il Parco del Taburno-Camposauro rappresenta l’occasione per intercettare risorse da destinare al rilancio del nostro Comune. Per questo motivo – ha annunciato il primo cittadino - nei prossimi mesi l’ufficio tecnico dell’Ente comunale insieme a quello dell’Ente Parco Regionale definiranno le procedure per inserire parte del territorio montuoso nella zonizzazione dell’area protetta senza che questo possa compromettere lo sviluppo del paese”.

In merito è intervenuto anche il presidente dell’Ente Parco Regionale, Costantino Caturano: “Fa enormemente piacere la volontà dell’amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno di voler entrare nel Parco. Questo dimostra la sensibilità per le materie ambientali che il sindaco Grasso e la sua giunta stanno avendo nei confronti del proprio territorio al fine di voler offrire un valore aggiunto alle eccellenze storiche, agricole e in termine di biodiversità”.