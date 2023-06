Topolino a Benevento per un'avventura sull'Appia Presentato questa mattina il lavoro dedicato a Benevento nell'ambito della candidatura Unesco

L'Appia o l'Appia Traiana? Dove sarà andato il professor Zapotec. Lo scopriranno Topolino e Pippo che sulle vie della Storia arrivano nel Sannio e a Benevento.

Mattinata emozionante in città per la presentazione dell'avventura che il celebre fumetto Panini Disney ha dedicato alla città sulla scia della candidatura Unesco dell'Appia antica.

Dopo l’uscita dei primi due numeri, dedicati al primo tratto della Via Appia, è la volta di Benevento e del Sannio ai quali è dedicato il terzo numero.

“Ci siamo documentati con tanto studio e approfondimento per collocare un'avventura divertente in un contesto storico con un attento lavoro di bilanciamento” ha chiarito Francesco Artibani, lo sceneggiatore della storia disegnata da Alessandro Perina.

“Topolino passerà a Benevento e a Buonalbergo, al ponte delle Chianche per un'avventura divisa tra il presente, tempo in cui arrivano i personaggi, e il passato infatti con la macchina del tempo si sposteranno nel 109 dopo Cristo e vedranno l'arco di Traiano in costruzione. Per raccontare due aspetti della città e raccontare ai lettori cosa c'è da vedere a Benevento”.

“La candidatura della via Appia evidenzia il ruolo della romanità nella civilizzazione degli immensi territori dell'impero romano. Abbiamo avuto la possibilità di far realizzare queste storie e ne siamo soddisfatti perchè così coinvolgiamo anche i più piccoli. Utilizzeremo questo fumetto anche per l'allestimento del museo che stiamo realizzando a Buonalbergo” ha spiegato la coordinatrice del comitato per la candidatura Unesco dell'Appia, Maria Grazia Ferroni.

E il sindaco Clemente Mastella ha richiamato la città al decoro in vista dell'importante marchio che darà nuovo impulso al turismo “Commercianti e imprenditori devono rispettare un patrimonio che è fondamentale per la promozione turistica della città. Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo e della candidatura per il secondo riconoscimento Unesco per Benevento”.

Ma non sarà l'unico momento speciale promosso oggi dal Segretariato generale del Ministero della Cultura e dal Comune di Benevento. Nel pomeriggio a Palazzo Paolo V con Roberto Paci Dalò, l’esposizione dell’opera d’arte ‘Mappia’, una mappa realizzata dall’Artista per la promozione della candidatura, lunga oltre 9 metri in formato di leporello, ispirata alla Tabula Peutingeriana, copia medievale di un’antica carta stradale romana, ove appaiono stilizzati i tracciati delle Vie Appia Claudia e Traiana, associati a una serie di luoghi, architetture, avvenimenti storici e artistici rappresentati o evocati tramite il disegno.

Insomma una giornata con tanti protagonisti, dedicata agli appassionati e da consegnare alla storia.