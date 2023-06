Da Napoli a Benevento nel segno di San Gennaro? Possibile collaborazione con "La Paranza" per il Museo Diocesano

Una collaborazione con la cooperativa sociale La Paranza, del rione Sanità di Napoli, nel segno di San Gennaro. E' l'idea che potrebbe riguardare il museo diocesano, nata nell'ambito della collaborazione di queste settimane tra Ance e Diocesi nell'ambito del programma volto a favorire il restauro. Un programma che guarda anche all'immenso patrimonio artistico di Benevento, che include naturalmente il museo diocesano.

E in base al fatto che Napoli e Benevento sono unite in particolare da San Gennaro, perché non creare nel nome del santo quel collegamento tra capoluogo e area interna più volte auspicato?

A Napoli le catacombe sono gestite dalla cooperativa La Paranza, un felice esempio di autosviluppo al servizio di un Rione Difficile: nei prossimi giorni dovrebbe esserci anche un incontro in merito tra le parti.