Armando Rocco nominato consigliere giuridico ministro Infrastrutture e Trasporti Avvocato e sindaco di Calvi. "Grato per il prestigioso incarico". Le congratulazioni dell'Ordine

Armando Rocco, avvocato del Foro di Benevento specializzato in diritto del Codice della strada, docente presso la Scuola regionale della polizia locale e sindaco del Comune di Calvi, è stato nominato consigliere giuridico del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Matteo Salvini, con il decreto n. 196/2023 ha nominato l’avvocato Rocco suo consigliere giuridico per la Sicurezza stradale, per il Codice della strada e per il diritto della Circolazione stradale.

“Sono grato per l’importante e prestigioso incarico conferitomi dal ministro Salvini – ha dichiarato l’avvocato Rocco – e lo ringrazio per la fiducia accordatami: mi impegnerò da subito a dare il mio contributo per innovare il Codice della strada. Condivido pienamente la volontà del ministro Salvini di arrivare, entro fine anno, ad una riforma organica di un Codice che risulta oramai inadeguato”.

L'avvocato Stefania Pavone Presidente dell’Ordine degli avvocati di Benevento si congratula con l’avvocato Armando Rocco per il prestigioso incarico. "Sapere che il lavoro per la riforma della Codice della strada si è avvalso e si avvarrà del contributo professionale del nostro competente iscritto ci gratifica e inorgoglisce. L’impegno, la passione e la competenza dell’avvocato Rocco sono concreti esempi di crescita professionale e lasciano ben sperare per il futuro delle nuove generazioni di avvocati".