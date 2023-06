Sanità nel Sannio tra criticità ed urgenza, l'analisi del Partito Democratico De Longis: "Adottare con urgenza misure per affrontare la carenza di medici"

"La Sanità Pubblica rappresenta un pilastro imprescindibile per il benessere dei Cittadini di una Comunità". Così il consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico, Raffaele De Longis, medico di medicina generale torna sulla questione Sanità nel Sannio. Lo fa analizzando l'attuale situazione e proponendo una serie di rsoluzioni per risulvere "talune gravi criticità che richiedono un’attenzione immediata per migliorare e garantire una qualità adeguata delle cure mediche fornite ai Cittadini".

I TETTI DI SPESA DELLA SANITÀ NEL SANNIO

"È il primo strutturale «punto critico».

La spesa sanitaria mensile - pro capite - assegnata alla Provincia di Benevento è notevolmente inferiore rispetto alle altre province regionali. Il TAR ha riconosciuto questa sperequazione, collocando l’ASL di Benevento all’ultimo posto di questa classifica. In dettaglio, l’ASL di Salerno ha un tetto di spesa pro capite di 21,25 euro, mentre l’ASL Sannita si attesta a soli 13,3 euro, ossia 7,95 euro in meno rispetto alla prima e 4,3 euro sotto la media regionale. Urge intervenire per annullare questo gap".

CARENZA MEDICI SAN PIO e AREE INTERNE

"La carenza di medici è un problema nazionale - rimarca l'esponente del Pd responesabile della Sanità - che, come per altri settori, nelle aree interne è ancora più grave. Rispetto all’Ospedale San Pio, è incoraggiante aver bandito i concorsi per colmare le lacune in organico, ma nel frattempo è necessario rendere più attrattiva la struttura pubblica per i professionisti sanitari anche attraverso adeguati incentivi. Il tema, più in generale, riguarda come evitare la «fuga dalle aree interne» anche in questo settore cruciale. Occorre una forma di «premialità» per le zone interne e marginali a scarsa densità demografica.

Sul piano organizzativo del Pronto Soccorso, giacché circa un terzo degli accessi riguarda codici bianchi e verdi, sarebbe opportuno ed utile delegare tali casi ai Medici di Medicina Generale e ai Medici di Continuità Assistenziale, come ampiamente discusso con l’Ordine dei Medici sanniti".

118 e AMBULANZE SENZA MEDICO

Poi la disamina sul nuovo piano emergenziale del 118. "La recente decisione della dirigenza dell’ASL di ridurre la presenza dei medici nelle ambulanze del 118 non può essere condivisa. Il PD si oppone fermamente a questa decisione pur riconoscendo che è stato limitato il numero di unità senza medico rispetto alle previsioni iniziali.

La presenza del medico a bordo dell’ambulanza è cruciale per accelerare la diagnosi e la terapia, permettendo di rientrare nella cosiddetta «Golden Hour», ossia l’intervallo di tempo in cui è possibile limitare i danni irreversibili alla salute del paziente. Mentre è auspicabile l’arrivo di nuovi medici attraverso concorsi e corsi di formazione, potrebbe essere temporaneamente adottato l’autoconvenzionamento, in conformità con la normativa vigente".

BENEVENTO

"Il Sindaco Mastella ha affermato che la città di Benevento non dovrebbe preoccuparsi di questa riduzione di medici nelle ambulanze, in quanto dispone di due strutture ospedaliere di riferimento. Non c’è affermazione più sbagliata - rimarca il dottore De Longis - visto che il vastissimo territorio cittadino comprende diverse contrade, con una popolazione di circa 12.000 abitanti, non certo prossime ai due nosocomi, anzi distanti anche oltre 20’-25’, tanto che, in assenza di medico a bordo, il paziente non avrebbe mai la possibilità di essere visitato da un medico nell’arco temporale degli 8’ che, convenzionalmente, vengono considerati il tempo limite per ottimizzare il trattamento delle patologie acute".

CAMERA IPERBARICA SAN PIO CHIUSA DAL 2018.

"Questa unità trattava 12-15 pazienti al giorno affetti da gravi ustioni, infezioni cutanee da germi anaerobi e altre patologie, rappresentando un indicatore di qualità nell’assistenza ospedaliera. È importante porre l’attenzione su questa disfunzione a lungo segnalata, poiché la riapertura della Camera Iperbarica potrebbe contribuire al miglioramento complessivo dei servizi ospedalieri".

ANESTESISTI E POSTI LETTO

Ed ancora, il consigliere comunale De Longis spiega: "La cronica carenza di Anestesisti si riflette anche sulle possibilità di «recuperare il considerevole arretrato» di interventi non urgenti, precedentemente rimandati a causa della pandemia di COVID-19. Attualmente, solo il 10% di queste prestazioni arretrate è stato recuperato.

Grave è altresì la carenza dei posti letto nei reparti da cui deriva in massima parte l’affollamento del PS, troppo spesso impossibilitato a «smistare i pazienti» anche dopo il completamento della fase diagnostica.

Non è certo sulla negletta Sanità Pubblica che si possono tagliare i costi, già ridotti all’osso. Il Covid non ci ha insegnato niente? Purtroppo, in questi mesi di Governo della DESTRA stiamo assistendo ad un ulteriore depauperamento e svilimento della Sanità Pubblica".

LA MEDICINA TERRITORIALE

"Fondamentale per garantire un’assistenza sanitaria completa e di qualità. È prevista l’apertura di 11 Case della Comunità, 5 Ospedali di Comunità e 5 Centrali operative territoriali per il territorio della Provincia di Benevento entro il 2026, come stabilito nell’atto aziendale dell’ASL in coerenza con i fondi del PNRR.

Resta al momento ignoto «come, dove e con quali fondi» reperire e finanziare le necessarie Risorse Umane per rendere operative e funzionanti queste strutture.

É essenziale che la popolazione sia informata sulle scadenze e sulla pianificazione operativa di queste iniziative. È auspicabile che la dirigenza dell’ASL fornisca pubblicità e trasparenza rispondendo altresì alle domande in merito a questi progetti".

SALUTE MENTALE E SERVIZIO SERT

"È indispensabile affrontare il tema della Salute Mentale -tuona il dottore De Loncis -. Attualmente, il numero di medici assegnati a questi servizi è notevolmente inferiore alle necessità, con soli 19 medici in organico, di cui 11 sul territorio e 8 presso l’Unità SPDC del San Pio.

Le prestazioni relative alla salute mentale e al SERT (Servizio di Salute Mentale) sono straordinariamente carenti, come evidenziato dal Garante dei Detenuti e dall’associazione Rete Sociale che rappresenta le famiglie dei pazienti psichiatrici. Occorrono risorse adeguate per assicurare un’assistenza dignitosa sia nelle strutture ospedaliere che nei contesti carcerari".

COORDINAMENTO OPERATIVO TRA IL SAN PIO E IL FBF

PEr quanto riguarda i due ospedali cittadini... "Un altro punto critico è la mancanza di comunicazione e coordinamento operativo tra il San Pio e il FBF (Fondazione Giovanni Paolo II). Caso esemplare è l’esclusione della Cardiologia dalla rete IMA regionale. Può accadere che un paziente del PS San Pio (con patologia coronarica acuta in un momento in cui la strumentazione per una indispensabile coronarografia interventistica in emergenza non è disponibile per motivi tecnici) anziché essere trasferito in ambulanza presso una struttura distante al massimo 5’ (FBF), venga invece condotto fuori provincia, nel migliore dei casi a Mercogliano distante almeno 35 min in barba al sacro concetto della golden hour".

CONCLUSIONI

Una lunga analisi sulla sanità quella fatta dal consigliere comunale e provinciale, De Longis: "È necessario promuovere una maggiore trasparenza, coinvolgendo la dirigenza dell’ASL affinché fornisca risposte e informazioni sulla pianificazione delle iniziative come la Medicina Territoriale e la Rete emergenziale.

È urgente adottare misure per affrontare la strutturale mancanza di personale medico e infermieristico, garantire servizi adeguati nella salute mentale e migliorare la comunicazione tra le strutture ospedaliere.

La salute pubblica non può essere trascurata o soggetta a tagli di budget, specialmente dopo l’esperienza del COVID-19, che ha messo in luce l’importanza di un sistema sanitario solido e ben organizzato.

Purtroppo il Sistema sanitario nazionale (SSN) versa in condizioni di grave criticità a causa del de-finanziamento subito negli ultimi decenni. Ora il rischio concreto è che, se non si coprono almeno i consistenti costi dell’inflazione, e se non si agisce con efficacia sul differenziale di prestazioni e risorse «Nord vs Sud» e «Aree Metropolitane vs Aree Interne», il SSN si appresti al collasso a partire dalle zone più fragili come le nostre.

È necessario pertanto un impegno congiunto da parte delle Autorità Regionali e Locali, delle Istituzioni Sanitarie e della Comunità per affrontare queste sfide e garantire un sistema sanitario accessibile, efficiente e di qualità per tutti i Cittadini del Sannio".