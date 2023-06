'Rivestiamoci di...', sfilata all'Auditorium 'Tanga' contro violenza di genere Domani a Benevento si presentano i capi realizzati dalle donne che si sono ribellate alla violenza

Si terrà domani alle 18, presso l'Auditorium Spina Verde 'Alfredo Tanga' a Benevento, 'Rivestiamoci di...', la sfilata di presentazione della prima produzione di cucito creativo e riciclo realizzato dalle donne che si sono ribellate alla violenza di genere che per l'occasione saranno modelle degli stessi abiti che hanno prodotto.

Dopo l'introduzione di Maria Fanzo presidente della società cooperativa 'Nuovi Incontri', interverranno il dirigente Servizi al cittadino del Comune di Benevento e coordinatore Ambito B1 Gennaro Santamaria, l'assessore alle Politiche sociali e alla Lotta alla violenza sulle donne Carmen Coppola, mentre le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella.

L'iniziativa è stata promossa da Violab che è un laboratorio di cucito creativo e riciclo nato nel dicembre 2022 per offrire alle donne che sono nel circuito della rete Antiviolenza uno spazio di rinascita.

Il progetto si è concretizzato grazie al finanziamento dell'Ambito B1 che ha intercettato le risorse regionali relative al 'Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità'.

E' stato successivamente sempre l’Ambito B1 a presentare un progetto di Potenziamento della Casa di Accoglienza per donne maltrattate “Viola”, unica presente sul territorio e gestita dalla coop sociale Nuovi Incontri.

Nel progetto si prevede l’allestimento e l’attivazione di un laboratorio protetto, dove le donne possono effettuare un percorso di educazione al lavoro, in particolare con corsi di formazione e tecniche di addestramento nell'esecuzione di abiti e prodotti di sartoria. Il laboratorio sartoriale che si conclude con l'evento di domani 'Rivestiamoci' rientra nell'ambito delle iniziative che l'Ambito B1, di cui il Comune di Benevento è ente capofila, promuove per il contrasto ad ogni forma di violenza di genere.