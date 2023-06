Unisannio. Master in Governance e Management dello Sport: testimonial d'eccezion Il campione di pugilato Patrizio Oliva all'Università del Sannio con il Coni Campania

Il CONI Campania e l’Università del Sannio hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della pratica sportiva. Il documento è stato siglato dal rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e dal presidente del CONI Comitato Regionale della Campania Sergio Roncelli.

Un passo importante che trova subito realizzazione nei master universitari di I e II livello in Governance e Management dello Sport. L’Università del Sannio ha, infatti, attivato questi percorsi post-laurea per formare manager dello sport, con il patrocinio, insieme al CONI, del FEDERCUSI-Federazione Italiana dello Sport Universitario, dell’IFEL-Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania e ARUS-Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport.

Testimonial della presentazione dei master il campione olimpico e campione mondiale di pugilato Patrizio Oliva. “Per raggiungere qualsiasi obiettivo importante nella vita bisogna faticare, un insegnamento che arriva da qualsiasi pratica sportiva. Lo sport – ha detto Oliva – dovrebbe essere una componente fondamentale nel processo educativo dei giovani”.

I dettagli dei nuovi master sono stati illustrati da Manfredo Fucile del comitato tecnico, dal responsabile scientifico dei master Fabio Amatucci, dal direttore del Dipartimento DEMM UNISANNIO Gaetano Natullo.

Ha fatto gli onori di casa il direttore generale dell’Università del Sannio Gianluca Basile, già commissario straordinario delle Universiadi. È intervenuta anche la direttrice di IFEL Campania, Annapaola Voto.

I master in Governance e Management dello Sport preparano figure professionali con specifiche competenze in: ordinamento e legislazione dello sport, dinamiche strategiche e di marketing, comunicazione e broadcasting specifiche dell’industria dello sport, corporate governance e responsabilità sociale in ambito sportivo, aspetti contabili e di bilancio, diritto commerciale e fiscale delle imprese dello sport, gestione della produzione e della logistica, e anche, più in generale, storia e sociologia dello sport.

L’attività didattica, a carattere interdisciplinare e interattivo, sarà prevalentemente di tipo frontale, con lezioni a distanza, laboratori ed esercitazioni, accompagnata da testimonianze e visite aziendali, partecipazione a workshop.

I master nascono da una stretta collaborazione tra Università, aziende e operatori di settore e si avvalgono della collaborazione di eminenti figure del settore di rilevanza nazionale e internazionale.