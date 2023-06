"Maltempo, grave crisi del comparto agricolo. Il problema è serio" L'allarme di Domenico Rotondi dell'associazione ‘Togo Bozzi': serve azione finanziaria sinergica

“Le avverse condizioni climatiche registratesi nei mesi scorsi hanno determinato una grave crisi per l’intero comparto agricolo della provincia di Benevento Il problema è serissimo”. A lanciare l’allarme è Domenico Rotondi, Coordinatore dell’Associazione culturale ‘Togo Bozzi’ di Guardia Sanframondi, nel cuore delle zone maggiormanete a vocazione vitivinicola del Sannio e della Campania intera.

“In particolare, i raccolti vitivinicoli risultano, in gran parte, compromessi, malgrado le straordinarie cure prestate dagli operatori del settore. Peraltro, le suindicate avversità atmosferiche sono state già rilevate ed evidenziate in alcuni territori dell’Appennino, dove i produttori, attraverso le Istituzioni di riferimento, hanno chiesto al Governo nazionale il riconoscimento di aree interessate da calamità naturali, in linea sia con le normative vigenti che con le direttive comunitarie. In effetti, sono stati richiesti interventi eccezionali capaci di contenere le pesanti ricadute economiche e sociali sui tanti settori produttivi (vitivinicolo, oleario, foraggero, apiario). La Regione Abruzzo – afferma Rotondi - ha chiesto al Governo il riconoscimento di Stato di calamità naturale per i gravi danni al comparto agricolo causati appunto dalle intense piogge. Prendendo atto di ciò, invito le diverse componenti politiche, sindacali, economiche, nonché le rappresentanze parlamentari, a predisporre gli atti dovuti affinché – conclude Domenico Rotondi - possa essere messa in piedi un’azione finanziaria sinergica, diretta a salvaguardare la resilienza produttiva dell’agricoltura sannita”.