Convegno sulle nuove frontiere della sanità digitale, la televisita Organizzato dall'ospedale San Pio e Asl di Benevento il prossimo 4 luglio

“Le Nuove Frontiere della Sanità Digitale, la Televisita”: è questo il titolo del convegno organizzato dall’AORN SAN PIO in sinergia con la ASL di Benevento,e l’Ordine dei Medici di Benevento che si terrà il 4 luglio alle ore 9.30 presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie dell’ Azienda Ospedaliera San Pio .

L’AORN SAN PIO E la ASL di Benevento in prima linea per rendere inclusivi e accessibili i servizi sanitari. Raccogliere ed elaborare i dati in modo da migliorare i servizi, curare i pazienti e condividere informazioni sulla loro salute: la sanità digitale è un valido strumento di semplificazione dell’interazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino. La tecnologia diventa, cosi’, lo strumento che pone il cittadino al centro dei sistemi sanitari offrendo vantaggi, come la riduzione delle lista d’attesa , le ospedalizzazioni e facendo anche risparmiare sui costi.

La Telemedicina è una soluzione innovativa che consente a medici ed operatori sanitari di Aziende Ospedaliere e AziendeTerritoriali, attraverso il sistema informativo “Sinfonia” di So.Re.Sa, di assistere a distanza i pazienti e a migliorare la capacità di diagnosi con la condivisione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’AORN San Pio ha aperto oltre 30 agende di Televisita per controllo del paziente già visitato, in questo modo i documenti portati in visione attraverso applicazioni che aggiornano continuamente, il fascicolo Sanitario Elettronico

Il Convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore Generale dell’AORN SAN PIO Maria Morgante, del Direttore Generale della Asl di Benevento Gennaro Volpe e del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello, inoltre,vedrà la partecipazione come moderatore dell’Ing. Ciro Marino Referente Regionale Flussi Informativi Area Territoriale Direzione Innovazione,Logistica Integrata, Sanità Digitale Supporto e Raccordo DG Tutela Salute- So.Re.Sa.Spa. Relazioneranno sul tema della Televisita in un interessante dibattito con i medici, anche, il Direttore Sanitario dell’AORN San Pio Giovanni Di Santo ed il Direttore Sanitario della Asl di Benevento Marco De Fazio.

“La Missione 6 Salute del PNRR ha per obiettivo la modernizzazione delle strutture italiane, per favorire un migliore accesso alle cure sanitarie, proprio attraverso due strumenti: la telemedicina ed il fascicolo sanitario - ha spiegato la direttrice generale del San Pio, Maria Morgante -. Due strumenti strategici adottati dall’AORN San Pio di Benevento per essere al passo con i tempi seguendo una vision nazionale e regionale. Il nostro obiettivo è semplificare i servizi sanitari ai cittadini – utenti ed informarli correttamente sulle procedure da richiedere ai medici di riferimento, che ringrazio per aver accolto il nostro invito al confronto su un tema ampio ed indispensabile della sanità digitale".