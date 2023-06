Rifiuti: modifiche temporanee degli orari per la Festa Madonna delle Grazie Ordinanza sindacale per le utenze della zona dei festeggiamenti

Con un’ordinanza sindacale è stata disposta la modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio porta a porta dal 22 al 26 giugno. Il documento è motivato dal contestuale svolgimento, in alcune zone della città, dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Pertanto per le utenze domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel 'Percorso A – Centro Storico' e dunque nello specifico Via Posillipo, Via Torre della Catena (tratto compreso tra l’incrocio con il Viale San Lorenzo e l’incrocio con Via Parrocchia Nuova), Viale San Lorenzo, Corso Dante, strada parallela a c.so Dante da civico 1 a 21, Via Agilufo, Via Pedicini, Corso Garibaldi (da Piazza Cardinal Pacca a Piazza Duomo), Via Nuova Calore, si ingiunge di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità:

l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno venerdì 30/06/2023 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno sabato 01/07/2023 dalle ore 06:00 e fino alle ore 9:00;

l’esposizione del vetro prevista per il giorno domenica 02/07/2023 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno lunedì 03/07/2023 dalle ore 06:00 e fino alle ore 9:00;

l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno lunedì 03/07/2023 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno martedì 04/07/2023 dalle ore 06:00 e fino alle ore 9:00.

Nessuna modifica per le utenze non rientranti nel perimetro della raccolta porta a porta.