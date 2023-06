Riattivate le fontane lungo corso Garibaldi Dopo la pausa imposta dalla spending review e un'accurata pulizia tornano a funzionare

"Le fontane di Corso Garibaldi a Benevento tornano a funzionare. Questa mattina abbiamo provveduto a riattivarle, dopo che sono state sottoposte anche ad un'operazione di pulizia".

Così l'assessore all'ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa che spiega anche "Come si ricorderà le fontane erano state spente per una decisione inerente a politiche di spending review: purtroppo per via dei costi dell'energia, ancora elevatissimi, non potremo riattivare tutte quelle presenti in città, e abbiamo optato per quelle di Corso Garibaldi per l'importanza che riveste per Benevento".