"Serve una Politica sociale vicina ai disabili". A Benevento arriva il Mid In città il Movimento italiano disabili. Esposito lancia un appello a Mastella: "C'è tanto da fare"

“Finalmente nella città di Benevento per la promozione di una politica sociale giusta, corretta”. Cosi Giovanni Esposito, coordinatore regionale Campania del Movimento italiano disabili (Mid) che nella serata di ieri hanno presentato l'associazione nel Sannio. Con lui il vice coordinatore regionale Rocco Calenda. “Serve riconoscere e tutelare i diritti sociali e civili delle persone con disabilità e gli anziani svantaggiati sia a livello economico che sociale”.

Problemi economici che sempre più spesso colpiscono le famiglie con disabili e le stesse persone fragili o con seri problemi di salute: “Purtroppo – ha infatti rimarcato Esposito – la crisi economica che ormai da tempo stiamo attraversando. Ma non è solo una crisi economica ad investire le persone con disabilità, ma ci troviamo di fronte anche ad una crisi sociale. Colpa anche delle istituzioni che ancora oggi sono troppo distanti dai problemi reali dei cittadini con disabilità. Ed è per questo che lottiamo per una Politica che tende a riconoscere i diritti dei disabili”.

E' amareggiato il coordinatore regionale del Mid anche perchè nella sala del Cesvob di Benevento non c'erano istituzioni o rappresentanti del Comune ad accogliere l'iniziativa promossa dal Movimento che da ieri sera è sbarcato ufficialmente nel Sannio.

E nel Sannio si parla ancora di abbattimento di barriere architettoniche: “I comuni devono rispettare le norme a riguardo” ha tuonato Giovanni Esposito che poi ha aggiunto: “la prima barriera trovata su Benevento è stato un luogo dove fare la presentazione e alla fine oggi siamo qui nella sala del Cesvob per presentare qui le nostre attività”.

Poi un appello: “Al sindaco Clemente Mastella chiedo più vicinanza al mondo delle associazioni e al mondo della disabilità che hanno problemi e concreti e quotidiani”.

Oltre a Coordinare la Regione Campania per il Movimento Italiano Disabili, grazie alla volontà e fiducia del Presidente Nazionale Francesco Ferrara da oggi Giovanni Esposito assume anche l’impegno di farsi portavoce collaboratore e portavoce promotore delle finalità del M.I.D. oltre i confini campani, per far sì che cresca sempre più e si intensifichi su tutti i territori e le regioni la promozione di una politica sociale apartitica giusta per l’ottenimento di una giusta giustizia sociale per l’affermazione, tutela e riconoscimento dei diritti sociali e civili di persone con disabilità anziani e in condizioni di svantaggio economico e sociale, oltre che l’inserimento di queste persone nei contesti politici e sociali affinchè possano lottare loro stessi per il riconoscimento dei loro stessi sacrosanti diritti.