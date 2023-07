Movida fracassona: residenti del centro storico "non tutti rispettano le regole" Dopo le prime settimane di tregua ieri segnalazioni di musica alta fino a notte fonda

“C'è chi continua a far baccano fino a tardi. Purtroppo sono di ieri sera le ultime lamentele di alcuni residenti che denunciano musica alta nella zona di piazza Arechi II a Benevento”.

Dopo i primi weekend di tregua e rispetto delle regole torna a farsi sentire la movida fracassona a Benevento. I residenti del centro storico e in particolare della zona dei baretti tornano a fare i conti con la musica alta fino a tarda notte. “Generalmente tutti gli esercenti del centro si sono adeguati ma purtroppo ci sono eccezioni negative. Un doppio danno – conferma il presidente del comitato di quartiere centro storico, Luigi Marino - per noi e per le attività che invece rispettano le regole. E' ovvio, infatti, che in questo modo non si garantisce la giusta concorrenza perché la clientela si sposterà automaticamente nei locali che continuano a far musica, ma questo è inammissibile”.

E poi lancia l'allarme per il caos traffico. “E' solo di qualche giorno fa il caso di un'ambulanza ritardata nei soccorsi perché non riusciva a transitare”.

Una questione su cui il comitato aveva già altre volte alzato la voce. “Se non si attivano i varchi di accesso al centro storico e non si controllano i permessi di sosta è ovvio che si proseguirà così. E se per noi residenti significa solo attendere per chi ha bisogno di un mezzo di soccorso significa perdere attimi preziosi per la vita. Il Comune deve garantire la tutela dei cittadini. Questa situazione non può continuare, occorre intervenire”.