Ospedale San Pio: parte la riorganizzazione Entro fine anno nuovo posti letto per la struttura ospedaliera di Benevento

Nell'ottica di perseguire e dare continuità ai programmi di miglioramento, di potenziamento dei servizi sanitari erogati in favore dei cittadini e del territorio e per raggiungere gli obiettivi di necessaria riorganizzazione dell'Ospedale, il management dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale San Pio di Benevento, dopo un confronto con le parti interessate e valutate le possibili soluzioni operative, ha deciso di procedere in modo da "consentire la conclusione dei lavori per la realizzazione di lavori straordinari che permetteranno - ha spiegato il Direttore Generale Maria Morgante - la fruizione di servizi all'avanguardia. Per questo motivo si procederà ad un accorpamento temporaneo per aree omogenee di alcune unità operative".

Entrando nel dettaglio il manager Morgante ha chiarito che "Il secondo piano completamente ristrutturato sarà pronto per accogliere la terapia subintensiva pneumologia dotata delle più innovative tecnologie.

La UOC sub intensiva di Pneumologia, con 12 posti previsti al 2 piano del Padiglione Santa Teresa della Croce, e rientranti negli interventi straordinari di edilizia sanitaria del Decreto Arcuri.

Per il tempo necessario per il completamernto dei lavori l'attuale UOC di malattie infettive con i 14 posti letto sarà accorpata con la UOC Medicina Interna.

Contestualmente, i posti letto di Reumatologia nella Medicina Interna saranno trasferiti nella "ristrutturata" UOC di Neurologia.

Tale scelta permetterà di completare velocemente la realizzazione dei 12 posti letto di sub intensiva al 2 piano del padiglione Santa Teresa, prevista per la prima decade di novembre e in accordo con le fonti di finanziamento concesso dal decreto Arcuri.

Inoltre essendo in completamento i lavori dei sei posti letto sub intensiva, previsti per fine agosto, presso il terzo piano del padiglione SG Moscati- Emergenza rientranti nel finanziamento del Decreto Arcuri, sarà possibile lo spostamento momentaneo della Pneumologia, situata attualmente al piano prima del padiglione Santa Teresa della Croce. Questo consentirà di eseguire la ristrutturazione al primo piano del lato sinistro del padiglione Santa Teresa che ospiterà alla fine dell'anno, nel nuovo reparto ristrutturato, la UOC di Malattie Infettive e lo spostamento definitivo della UOC di Pneumologia con la relativa zona sub intensiva sempre entro fine anno.

Tale programmazione, quindi, entro la fine dell'anno, permetterà di ospitare presso il padiglione Santa Teresa:

1. Al secondo piano la UOC di Pneumologia con la sub intensiva completamente ristrutturata

2. Al primo piano lato sinistro la UOC di Malattie Infettive completamente ristrutturata

3. I 6 posti disponibili di terapia intensiva e sub intensiva realizzati al Padiglione Moscati.

Si tratta di interventi che segneranno un significativo cambiamento strategico per l'Azienda ospedaliera e "per questo sono rammaricata, aggiunge Morgante, per la strumentalizzazione di alcuni sindacati che credo non sia utile nell'ottica di giungere all'auspicato obiettivo di una complessiva riorganizzazione, strutturale e clinico-innovativa dell’Ospedale".

“ Il nostro obiettivo è l’inserimento dell’ AORN San Pio nella più ampia rete dei servizi sul territorio seguendo i nuovi progressi scientifici e tecnologici, tenendo conto dell'evoluzione dell'assetto demografico e socio-culturale, l'innovazione dei processi di cura e la particolare attenzione all'umanizzazione dell'assistenza mettendo al centro la persona e le sue necessità , garantire assistenza continua e personalizzata con percorsi multiprofessionali e multidisciplinari, riferimenti sanitari certi e appropriatezza nell'uso delle risorse -ha sottolineato il Direttore Generale Maria Morgante.