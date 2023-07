Centro Relax: nel Sannio una nuova frontiera per la riabilitazione Apre le porte la nuova struttura di via Piano Cappelle, tra esperienza e innovazione

Taglio del nastro per la nuova frontiera della riabilitazione a Benevento. E' quanto rappresenta il nuovo centro Relax in via Piano Cappelle 88, l'ultimo nato del gruppo che nella provincia sannita conta già ben cinque strutture: dal centro termale e per la cura della grande obesità di San Salvatore Telesino a quelli di Montesarchio e Morcone e poi, a Benevento, quello di via Aldo Moro, specializzato nella riabilitazione dell'età evolutiva e la storica sede di via del Pomerio dove rimarrà la sede legale del gruppo.

La nuova struttura alle porte della città rappresenta davvero una grande sfida: oltre quattro mila metri quadrati su quattro piani, realizzata ex novo con le più moderne tecnologie per assicurare ai suoi utenti estremo comfort grazie ad ambienti piacevolissimi e luminosi, curati attraverso un design funzionale ed elegante.

Ampi spazi che contano su servizi di bar e ristorante e un personale specializzato e altamente qualificato nell'assistenza all'utenza.

Percorsi personalizzati per la fisiokinesiterapia

Tante le attività che vi troveranno spazio. A partire dai trattamenti di fisiokinesiterapia (in convenzione o in formula privata) con una particolare specializzazione nel mettere in campo percorsi personalizzati per rispondere ai bisogni degli utenti, anche grazie alla presenza di un equipe medica multidisciplinare . Il centro ospita infatti ambulatori di ortopedia, fisiatria e osteopatia.

Nuova offerta con la residenza sanitaria assistenziale

Su ben due piani della struttura nasce il progetto della Rsa, la residenza sanitaria assistenziale rivolta a riabilitare pazienti in lungodegenza (in particolare anziani non auto sufficienti e disabili adulti).

Una struttura che risponde ad un bisogno sempre più sentito nella società (si stima, infatti, che entro il 2030 potrebbero essere il 26,5% della popolazione. Negli ultimi 20 anni il tasso di over 80 è aumentato del 150%).

E dunque il Centro Relax, realtà aziendale da 50 anni impegnata nel campo della riabilitazione e fisioterapia, risponde ai bisogni attuali con una residenza che accoglie persone anziane non autosufficienti, non più in grado di rimanere al proprio domicilio per la compromissione anche molto grave delle loro condizioni di salute e di autonomia.

“Il nostro obiettivo – spiega la direzione - è quello di garantire anche per la Residenza Sanitaria Assistita per Anziani gli standard di qualità ad oggi raggiunti nei nostri centri di riabilitazione, potendo contare su una solida struttura organizzativa, su equipe multidisciplinari di professionisti, su ampi spazi attrezzati con le più moderne apparecchiature elettromedicali. Tutti elementi che costituiscono le basi di una realtà sanitaria di elevata efficienza”.

Piscina e palestra robotica, oasi degli sportivi

Fiore all'occhiello del nuovo centro, poi, uno spazio dedicato principalmente agli sportivi dotato di una piscina di oltre 20 metri dove saranno effettuati trattamenti di idrokinesiterapia, e una grande palestra robotica che oltre ai tradizionali macchinari conta su una importante dotazione tecnologica: dal D Wall, lo specchio digitale che consente un approccio innovativo al trattamento di riabilitazione, al Walker View per l'analisi del passo e della corsa e ancora alla pedana ProKin, macchinario per la valutazione propriocettiva-stabilometrica per la riabilitazione degli arti inferiori.

Uno spazio che troverà il suo target privilegiato negli sportivi, che grazie al parco macchine e all'equipe multidisciplinare, potranno puntare alla massima forma fisica e ad ottimizzare i tempi di recupero dagli infortuni.

“Condividiamo la tappa importante di un percorso che speriamo non avrà mai fine perchè ha l'obiettivo ambizioso di assicurare al nostro territorio una offerta sanitaria che migliora costantemente” ha chiarito il dottor Antonio Caporaso, ortopedico e direttore tecnico del Centro Relax di Piano Cappelle.

“Noi tutti, la grande famiglia Relax, abbiamo lavorato al raggiungimento di questo traguardo, attraverso il confronto di idee, l’apporto dell’impegno di ciascuno, la reciproca responsabilizzazione e consapevolezza che vincere tale sfida potesse essere solo il risultato di uno sforzo comune e condiviso. Visione, investimenti, gioco di squadra, voglia di futuro sono le parole che riassumono questo cammino e spiegano i risultati raggiunti oggi.

Abbiamo rafforzato la nostra struttura, già forte dei suoi 50 anni di esperienza, dotandola di personale medico, sanitario ed amministrativo qualificato ed assegniamo a tutti oggi un obiettivo sfidante, coerente con la vocazione della nostra Azienda, come ci ha insegnato nostro padre Giovanni Caporaso al quale oggi va il nostro grazie più grande”.