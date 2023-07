Unpli Benevento: torna la festa delle Pro Loco nel Sannio Ad Apollosa, due giornate dedicate a Pro Loco e servizio civile universale



Pro Loco, Turismo, Giovani. L’UNPLI BENEVENTO APS ritorna con la Festa delle Pro Loco del Sannio. Appuntamento ad Apollosa l’8 e il 9 luglio. Due giornate dedicate al mondo Pro Loco e Servizio Civile Universale in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco.

“La Festa delle Pro Loco del Sannio è un momento atteso dal nostro Comitato Provinciale che, come ente del Terzo Settore, personifica la rete sinergica costruita negli anni”, afferma Renzo Mazzeo, Presidente Provinciale UNPLI Benevento e Responsabile Regionale di Servizio Civile Universale.

“L’8 Luglio sarà la giornata inaugurale della Festa con un workshop e una tavola rotonda istituzionale dedicata a Opportunità, associazionismo e prospettive future: UNPLI Benevento, Servizio Civile Universale e Pro Loco”.

L’apporto socioeconomico delle Pro Loco Sannite è fondamentale per lo sviluppo turistico sannita e la promozione delle aree interne. I giovani del Servizio Civile Universale vivono con le Pro Loco un’esperienza di crescita personale, imparano a valorizzare i nostri territori e sono il fulcro dello scambio generazionale.

L’8 luglio ricorrono 20 anni dai primi progetti di Servizio Civile e protagonisti indiscussi saranno proprio i giovani. A seguire l’apertura ufficiale dei 25 stand delle Pro Loco dell’UNPLI Benevento, un viaggio nei prodotti tipici e nelle tradizioni locali con degustazioni, musica live e Dj Set.

“Cultura, enogastronomia e divertimento saranno il filo conduttore dell’8 e del 9 luglio”, continua Mazzeo. “Uniremo innovazione e tradizione. Tradizione perché il Comitato Provinciale è fedele alla propria mission: un popolo senza la conoscenza della propria storia origine e cultura è come un albero senza radici. Innovazione perché la Generazione Z è il cuore pulsante delle nostre Pro Loco, dell’associazionismo, del volontariato”.

Il 9 luglio gli stand apriranno i battenti sin dalla mattina, con musica folkloristica, “sapori e gusti” del Sannio, Pro Loco Games, Happy Hour Pro Loco e Dj Set fino a sera.